«Предлагаю заняться конкретными лицами, это будет эффективно и правильно!»

Министр экологии на коллегии раскритиковал дорожников — за сокрытие возможного воровства, правоохранителей — за бездействие, глав районов — за безынициативность

Фото: Максим Платонов

Деятельность УК «ПЖКХ» в регионе пора пересмотреть. Органам МВД стоит обратить внимание на деятельность конкретных лиц, устраивающих свалки, а не заводить дела на «неустановленных сотрудников госорганов» за бездействие. Главам районов надо взяться за «зеленые деньги», начать убирать за собой после разработки полезных ископаемых и побольше следить за работой очистных соооружений. ООО «Арча» — злостный нарушитель природоохранного законодательства, а прокуратура слишком много времени уделяет проверкам сотрудников Минэкологии. Об этом и о многом другом говорил сегодня на коллегии своего министерства Александр Шадриков. Несмотря на то что республика является одним из флагманов в природоохранной сфере среди всех регионов России, это не повод успокаиваться. Впереди много работы. Кого критиковал сегодня министр и на что обращал особое внимание в своем докладе на коллегии — в репортаже «Реального времени».

Главам районов — порицание за недоосвоение «зеленых денег»

Министерство экологии Татарстана — одно из тех, по чьей линии последние годы идет уверенный рост. Оно реализует большие проекты, активно участвует в федеральных программах, вплотную работает с Академией наук, выстраивает отношения с промышленными предприятиями. Татарстан становится пилотным регионом для многих федеральных начинаний в области экологии. Наше издание регулярно рассказывает о работе, которую ведет министерство.

Но на сегодняшней коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана его руководитель Александр Шадриков взял строгий и местами даже жесткий тон. Почивать на лаврах некогда — нужно решать вопросы. И решать их нужно вместе, а не поодиночке. В задачи Минэкологии входит не только наказывать нарушителей, но и предотвращать нарушения. Поэтому Шадриков задавал много вопросов — и своим коллегам из других ведомств и надзорных органов, и проходился по главам муниципальных районов, которые недотягивают по многим экологическим вопросам, и, по своему обыкновению, нелестно высказывался о нарушителях из числа коммерческих предприятий.

Первыми удостоились критики главы районов за то, что на сегодняшний день до сих пор не утвержден республиканский план природоохранных работ, хотя с 1 сентября 2022 года финансирование экологических мероприятий из «зеленых денег» обязательно для всех субъектов России. А в Татарстане эта программа работает с 2012 года, благодаря поддержке президента республики Рустама Минниханова. Только за прошлый год на эти цели в Татарстане направлено 253 миллиона рублей, но целый ряд районов из года в год манкирует обязанностью исполнять протокольные поручения и в полной мере использовать эти средства для решения своих внутренних экологических вопросов. «Антилидерами» в этом вопросе стали Верхнеуслонский, Чистопольский и Нижнекамский районы республики.

На сегодняшней коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана его руководитель Александр Шадриков взял строгий и местами даже жесткий тон

«При строительстве используют, возможно, ворованный песок и ПГС!»

Доход от экологических платежей и за пользование природными ресурсами в 2022 году составил почти 1,18 миллиарда рублей, рассказал министр. В местные бюджеты поступило 278,5 миллиона рублей, из них 40% — это налог на добычу полезных ископаемых.

Огласив эти цифры, министр обрушился на дорожников. Сегодня на территории республики действуют 311 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых — это строительный песок, известняк, глина, торф и т.д. Только на строительство автомобильных дорог (М-12, М-7, Шали — Бавлы) в республике за 2022 год было потрачено 10,5 миллиона тонн строительного песка и песчано-гравийных пород. Но несмотря на то что министерство провело работу, благодаря которой 61 участок недр местного значения готов к предоставлению для дорожного строительства без аукциона, за 2022 год ни одного заявления на такое использование не поступало.

Из материалов коллегии

— Недропользователи не спешат идти по законному пути! Особой проблемой считаю так называемые дноуглубительные работы, под видом которых на самом деле осуществляется кража! — гневно говорил Александр Шадриков. — По сведениям органов местного управления, на данный момент не имеется ни одного решения по использованию донного грунта. При этом некоторые предприятия реализуют его под видом нерудных строительных материалов. Документы по 12 таким делам направлены в органы МВД для рассмотрения возможности возбуждения уголовных дел. Особую критику вызывает то, что некоторые генеральные подрядчики — к примеру, «Волгавятскуправтодор» — не раскрывают информацию о своих поставщиках, что способствует незаконной добыче нерудных материалов. То есть объект финансируется из бюджета, при строительстве используют, возможно, ворованный песок и ПГС, при этом налоги в бюджет не поступают! По факту это сокрытие уголовного деяния! Ведь если не хотят показывать — значит, есть что скрывать?

Один из примеров — незаконная добыча недр под видом дноуглубительных работ в селе Котловка Нижнекамского района.

Из материалов коллегии

Найти баланс между тем, сколько ОПИ было легально добыто, а сколько — реально использовано, помогла бы цифровая платформа «Недра», однако она пока еще не разработана. Техзадание на ее работу уже составлено, и даже заключен контракт на разработку. Министр акцентировал внимание на том, что нужно ускорить работы, не дожидаясь, пока истечет срок по этому контракту.

«Пока вас беспокоит качество нашей работы, население беспокоит загрязнение земель»

Работа по предупреждению и пресечению нарушений природоохранного законодательства продолжается: за последние 5 лет количество нарушений, которые не удавалось устранить по взаимному согласию, снизилось почти вчетверо: в 2022 году таких случаев было 1632. Министерство направило 2 888 предостережений о недопустимости нарушений, 248 претензий и исковых требований. И несмотря на то что количество судебных заседаний в силу объявленного моратория сократилось вдвое, 88% судебных решений было принято в пользу экологов.

Из материалов коллегии

— В то же время продолжительность контрольных мероприятий, проводимых в отношении министерства органами прокуратуры, за этот год увеличилась. Уважаемые коллеги! Пока вы обеспокоены качеством нашей работы, население беспокоят вопросы, касающиеся загрязнения земель отходами, — подпустил министр шпильку прокуратуре.

А свалки действительно досаждают населению: им посвящены 67% обращений, поступающих от жителей республики. Многое уже сделано. Так, заканчивается рекультивация Самосыровского полигона, который многие годы был зловонной язвой на теле Казани. На смену федеральной программе «Чистая страна» приходит федеральный проект «Генеральная уборка», и в рамках подготовки к нему уже провели инвентаризацию, выявив 21 объект негативного воздействия. 4 из них уже прошли обследование и оценку.

Из материалов коллегии

— Уважаемые коллеги из Росприроднадзора и Роспотребнадзора, обращаюсь к вам. На предстоящий период наша с вами общая задача — обследовать все выявленные объекты, чтобы в дальнейшем включить их в план ликвидации, — говорил Шадриков и обращал внимание коллег: в федеральный проект будут включены только те, которые оказывают значительное влияние на здоровье человека.

«Нужно пересмотреть не только график вывоза ТКО, но и деятельность этого регоператора!»

Пока одни болевые точки на карте Татарстана ликвидируются, другие продолжают выявляться — практически как головы у гидры: отсекаешь одну, вырастают две новые. За 2022 год экологи и неравнодушные татарстанцы зафиксировали 3 772 несанкционированные свалки. 99% из них ликвидировали.

Все чаще в 2022 году звучала проблема захламления контейнерных площадок. Александр Шадриков раскритиковал работу УК «ПЖКХ»:

— Только за один месяц деятельности УК ПЖКХ министерством было выявлено 66 таких нарушений: мусор не вывозился, баки были переполнены. Кроме того, по итогам проверки Росприродназдора установлено, что это же предприятие оказалось виновником негативного запаха в районе ЖК «Салават купере». Жалобы — а их было свыше двухсот — мы получали в течение всего года. Считаем, что для решения этих вопросов нужно пересмотреть не только систему и график вывоза ТКО, но, возможно, и деятельность этого регоператора!

Все чаще в 2022 году звучала проблема захламления контейнерных площадок. Александр Шадриков раскритиковал работу УК «ПЖКХ». Фото: Владимир Васильев

80% в общем объеме несанкционированных свалок занимают строительные отходы. Ответственность за их сбор и вывоз лежит на подрядчике строительных работ, напомнил министр. Механизм контроля уже предложен: экологи совместно с Минстроем должны совместно вести учет образованных и утилизированных строительных отходов. Татарстанское Минэкологии совместно с Госсоветом РТ направило соответствующую законодательную инициативу в Госдуму о внесении изменений в федеральный закон.

Мусорят определенные лица, а следствие идет в отношении неопределенных

Следующими под стрелы риторики министра попали органы МВД — и тоже в связи с несанкционированными свалками. Александр Шадриков рассказал о двух «вопиющих», по его словам, случаях.

В Набережных Челнах экологи обнаружили свалку, оставшуюся от строительных и ремонтных работ площадью более 7 гектаров. Предварительный ущерб, нанесенный почве, составляет почти 580 миллионов рублей. Информация по этому факту направлялась и в органы прокуратуры, и в МВД, однако проверку министерству экологии не согласовали, и в возбуждении уголовных дел было отказано.

Еще один факт — свалка площадью более 4 тысяч квадратных метров в Авиастроительном районе Казани. Особенно горькую иронию вызывает то, что это участок, выделенный исполкомом города для многодетных семей. Здесь размер вреда почве составил 137 миллионов рублей. Министерство еще в начале прошлого года подготовило и передало в МВД все материалы. В ноябре Татарская природоохранная прокуратура инициировала возбуждение дела.

— Но несмотря на то, что мы собрали и передали эти материалы, следствие идет... в отношении неопределенного круга должностных лиц органов власти за бездействие. О какой экологии может идти речь? Предлагаю заняться конкретными лицами, это будет эффективно и правильно. Иначе очищать нам опять придется за счет бюджетных денег! — возмущался Александр Шадриков.

Ресурсы используют, а землю в порядок приводить не хотят

И такие свалки есть не только в Казани и Челнах. По итогам года в отношении органов местного самоуправления министерство направило около сотни исков об обнаружении навалов мусора. И это при том, что каждому району изначально дается срок для добровольного устранения нарушений.



Министр вновь обратился к главам муниципальных районов республики:

— Уважаемые главы районов! Вы делаете дороги, строите соцобъекты, используя ОПИ для собственных нужд в рамках постановления №171. А нарушенные земли в порядок не хотите приводить! Бер урынны тәртипкә китереп, икенче урында «бардак» ясыйсыз. Анысы да сезнең район җире! Анда халык яши. Халыкны хөрмәт итәргә кирәк! (Благоустраивая в одном месте, вы устраиваете беспорядок в другом, хотя это тоже земли ваших районов, там живут люди!) — по-татарски пожурил чиновников министр.

Александр Шадриков напомнил, что пользователи недр по закону должны проводить рекультивацию земель. В 2022 году муниципалитеты Татарстана сэкономили почти 300 миллионов из бюджета за счет использования полезных ископаемых для решения социальных вопросов. Однако убирать за собой не торопятся, и за 2022 год экологи вынуждены были отправить им 53 иска о понуждении к рекультивации. Особенно отличились Апастовский, Азнакаевский, Алькеевский, Арский, Альметьевский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Кайбицкий, Камко-Устьинский, Кукморский, Мензелинский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тукаевский, Тюлячинский и Черемшанский районы. В частности, за живописные слайды с примером невыполнения рекультивации участники коллегии могут поблагодарить власти Алексеевского района.

Из материалов к коллегии

А всего в республике в 2022 году выявили 184 нарушения, из них 31 были связаны с незаконной добычей ископаемых, 153 — нарушение лицензионных условий. Штрафы, наложенные по этим фактам, составили более 3 миллионов рублей. За кражу недр в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел были направлены 14 материалов. Причем эти цифры могли бы быть больше — некоторым нарушителям «повезло» из-за моратория на проверки. Но мораторий рано или поздно завершится, пригрозил министр.

Неправильно эксплуатируемые очистные — как машина без колес

Анализ показывает: за последние 5 лет качество воды в реках Татарстана улучшилось. Но это не повод для экологов почивать на лаврах. Работы ведутся по федеральному проекту «Оздоровление Волги», и здесь министр вновь напомнил о знаковых для республики начинаниях: рекультивации иловых полей Казанских очистных сооружений и демонтаже бездействующего Озерного месторождения нефти (200 миллионов из 930 на котором поступило от ООО «РИТЭК»).

Продолжается республиканская программа модернизации биологических очистных сооружений и капремонта систем водоотведения. С 2014 года провели работы уже на 47 очистных республики, но строить новые сооружения мало. Важно их еще и правильно эксплуатировать. А вот с этим возникают вопросы. 25% очистных в республике не справляются со своей задачей, причем речь идет не только о старых сооружениях. И здесь министр вновь обратился к главам районов:

— Если неправильно эксплуатировать очистные, они — словно машина без колес. Деньги освоены, корпус есть, работы нет. Уважаемые главы! Стоит задача наладить работу очистных. Заявку на включение в программу подавали вы! А итог? Построили, но не работает. Эта проблема требует от вас самого пристального внимания. Соответствующее поручение было вам дано на Совете безопасности президента РТ. Но не все отнеслись к нему ответственно. 32 района в республике не подали информацию о качестве сбрасываемых сточных вод на IV квартал. Это говорит об уровне заинтересованности глав районов! Коллеги, очистные сооружения — такие же важные и значимые социальные объекты! (Тут министр снова перешел на татарский язык, — прим. ред.) Вы же ходите на открытие садиков, школ, ФАПов, так возьмите себе за правило лично проверять и очистные! Это ведь ваша репутация, благополучие вашего района! Самое главное — здоровье граждан!

«Где бы ни работало ООО «Арча» — везде оставляет за собой массу жалоб от населения»

Всего инспекторы министерства за 2022 год выявили и пресекли 170 нарушений на водных объектах, составили 72 протокола об административных правонарушениях. Штрафов и ущербов наложено более чем на 7 миллионов, и 7 материалов направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

В качестве злостного нарушителя Александр Шадриков вновь приводит ООО «Арча». С ним министерство работает уже несколько лет, но нарушения не прекращаются. В 2021 году предприятию был предъявлен ущерб на 6 миллионов рублей, но сначала экологи пошли ему навстречу и заключили мировое соглашение о реконструкции очистных сооружений.

Из материалов коллегии

— И что в итоге? Несмотря на обязательства, они продолжили сбрасывать неочищенные стоки, в том числе и в других местах. В Балтасинском, Аксубаевском, Арском районах. Где бы ни работало ООО «Арча» — везде оставляет за собой массу жалоб от населения! В результате побелели не только малые реки, но и Казанка — приток Волги. А Волга, еще раз напомню, — источник питьевого водоснабжения. Получается, бизнес зарабатывает и при этом отравляет реки, а значит — людей? Информация о данных фактах направлена в МВД РТ и в прокуратуру районов.

Вопросы экологии для Татарстана — на первом месте

Говорил министр на коллегии и о многих других острых экологических проблемах. Идет работа по ревизии водозаборов, ведь обеспечение качественной питьевой водой — один из первоочередных факторов здоровья и качества жизни населения. Идет работа по декарбонизации республики — идут исследования, внедряются технологии и система оценки. Работает министерство с учеными — вместе разрабатывают решения, направленные на минимизацию воздействия промышленных предприятий в городах республики на воздушную среду. Продолжается работа над улучшением качества атмосферного воздуха в Татарстане.

Кстати, о воздушной среде. В этой связи министр отдельно благодарит промышленные предприятия Татарстана — ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Татнефть», «Танеко» и других крупных игроков промышленной сферы. Благодаря их открытости и готовности сотрудничать с экологами, атмосферный воздух в Татарстане становится все чище.

Продолжая эту тему, прямо на коллегии было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов Татарстана и ПАО «Казаньоргсинтез».

— Это — пример ответственности и социальной ориентированности предприятия! — подчеркнул министр.

Накопленные за многие десятилетия проблемы удается решать за счет средств, поступающих в республику по нацпроекту «Экология». В 2022 году экологи Татарстана участвовали в четырех федеральных проектах («Оздоровление Волги, «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов»), на реализацию которых направлены 6,8 миллиарда рублей. До 2025 года в них предусмотрено вложить еще 8,7 миллиарда рублей, 7 миллиардов из которых поступит из федерального бюджета.

Татарстану, несомненно, есть чем гордиться. В 2022 году республика заняла 1-е место по экологическому показателю в федеральном ESG-рейтинге. За минувшие 5 лет на природоохранные мероприятия в Татарстане направлено 52,2 миллиарда, почти 40% из них поступило из бюджета. Улучшены условия жизни для 2 миллионов 300 тысяч жителей республики. Только за 2022 год на охрану окружающей среды было направлено более 14,7 миллиарда рублей, из них почти половина — средства предприятий. Бюджет республики выделил на экологические нужды 1,1 миллиарда рублей.

— Вода, воздух и почва — те среды, которые постоянно находятся в зоне нашего внимания, — говорил, завершая свое выступление, Александр Шадриков. — Процитирую слова главы Минприроды России Александра Козлова: «Вопросы экологии в Татарстане стоят на первом месте». Да, действительно, в нашей республике решаются глобальные задачи, реализуются пилотные для всей страны проекты. Но, как я уже озвучил, над многими проблемами еще предстоит работать. Уверен, мы можем и должны сделать больше, но для этого нужны совместные усилия. Экология касается каждого!



1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов