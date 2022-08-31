«Оправдать частично»: в Казани полковника полиции Габбазова посадили на 8 лет

На 8 лет в колонию строгого режима отправил Приволжский райсуд Казани бывшего начальника отдела полиции «Горки» Рафаэля Габбазова. Его признали виновным в покушении на взятку в 1 млн рублей и двух эпизодах превышения полномочий. При этом еще по трем эпизодам Габбазова оправдали, передает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания райсуд лишил полковника права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.

Как уточнил адвокат осужденного Владимир Гусев, его клиента признали невиновным в воспрепятствовании законному бизнесу и двух эпизодах превышения полномочий. Один из них касается доставки в отдел несовершеннолетнего племянника потерпевшего бизнесмена, второй — обыска в кафе.

Сегодня были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора.

В прениях гособвинитель Чулпан Шаехова называла полностью доказанной вину полковника Рафаэля Габбазова и обвиняемого в посредничестве взяточничеству экс-главы «Татрыбхоза» Хайдара Гарифуллина. Для первого просила 12 лет колонии строгого режима, для второго — 5 лет колонии общего режима.

Гарифуллина суд признал виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы. Под стражу его взяли в зале суда.

Возбуждения уголовного дела владелец кафе «Восточная кухня» добивался больше года

Преследование Габбазова началось в 2018 году, возбуждения уголовного дела владелец кафе «Восточная кухня» добивался больше года. В суде потерпевший бизнесмен Абдурахманжон Каримжанов называл действия обвиняемого беспределом, утверждая — с 4 января 2017 года его заведение попало под жесткий прессинг «товарища полковника».



Напомним фабулу обвинений экс-начальнику ОП «Горки» Габбазову:

покушение на получение взятки «за спокойную работу кафе» в 1 млн рублей через посредника;

превышение полномочий при проведении обыска в кафе, где по делу о пропавшей цепочке клиентки (подозревали грабеж) изъяли всю бухгалтерию, 1161 бутылку алкоголя, а само заведение привлекли к административной ответственности;

воспрепятствование предпринимательской деятельности кафе «Восточная кухня» (ООО «Березка») с проведением ежедневных проверок;

превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в «112» и объявлении в розыск авто Каримжанова;

превышение полномочий с задержанием в 2017 году 17-летнего внука Каримжанова.

На старте расследования Габбазов признал вину, но вскоре от этих показаний отказался. На последующих допросах объяснял следователям — поставил подпись под признанием, поскольку хотел избежать крайней меры пресечения. В суде полковник в отставке заявил, что даже не читал данный документ. Его адвокат Владимир Гусев ходатайствовал об исключении данного протокола из доказательной базы как недопустимого.

Уже в ходе судебного следствия высокопоставленному сотруднику полиции заменили домашний арест реальным, установив, что во время посещения служебной поликлиники он нарушил условия меры пресечения, вступив в конфликт с бывшим сослуживцем.

По версии подсудимого и его защитника, обвинение строится на оговоре со стороны его бывших подчиненных и владельца кафе, а также фальсификаций. Тогда как в деле есть доказательство против самого потерпевшего.

— В суде была прослушана аудиозапись, где он (Каримжанов) мне предлагает взятку и намекает о каких-то услугах и помощи. На каждой записанной встрече есть намек на взятку, а в одном случае он конкретно говорит: «Я вам дам миллион рублей, только верните мне алкогольную продукцию». И следователь закрыл на это глаза. Диски из дела пропали. При ознакомлении с материалами были, а как дело в суд зашло — их нет, — рассказывал Рафаэль Габбазов.

Второй подсудимый по делу, Хайдар Гарифуллин, в суде заявил — в СК признал вину в посредничестве взяточничеству по совету адвоката, убеждавшего, что «иначе закроют». Со слов фигуранта, выполняя просьбу Габбазова, он даже не понимал, что его действия являются противозаконными.

Ирина Плотникова