США выделили еще один пакет военной помощи для Украины на $2,5 млрд
США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в $2,5 млрд. Соответствующий меморандум подписал президент Джо Байден, сообщает ТАСС.
Так, в рамках нового транша Америка передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм. В пакет также вошли 90 бронированных машин Stryker, 8 систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.
Кроме того, США поставят 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм и 95 тысяч 105-миллиметровых снарядов, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, около 11,8 тысячи минометных боеприпасов калибра 120 мм.
Напомним, правительство Великобритании отправит на Украину 600 ракет Brimstone. Об этом вчера заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Он отметил, что отправка состоится в качестве очередного пакета военной помощи. При этом конкретных сроков передачи вооружения Уоллес не назвал.
На прошлой неделе, премьер Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2. Также речь шла и о дополнительных артиллерийских системах.
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