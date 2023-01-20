США выделили еще один пакет военной помощи для Украины на $2,5 млрд

США выделили Украине новый пакет военной помощи объемом в $2,5 млрд. Соответствующий меморандум подписал президент Джо Байден, сообщает ТАСС.

Так, в рамках нового транша Америка передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley и 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW, а также 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм. В пакет также вошли 90 бронированных машин Stryker, 8 систем ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM.

Кроме того, США поставят 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP, 350 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости Humvee, 20 тысяч снарядов калибра 155 мм и 95 тысяч 105-миллиметровых снарядов, около 600 высокоточных боеприпасов для артиллерийских орудий калибра 155 мм, около 11,8 тысячи минометных боеприпасов калибра 120 мм.

Фото: pxhere.com

Напомним, правительство Великобритании отправит на Украину 600 ракет Brimstone. Об этом вчера заявил министр обороны страны Бен Уоллес. Он отметил, что отправка состоится в качестве очередного пакета военной помощи. При этом конкретных сроков передачи вооружения Уоллес не назвал.

На прошлой неделе, премьер Британии Риши Сунак сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о планах поставить ВСУ танки Challenger 2. Также речь шла и о дополнительных артиллерийских системах.



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Максим Кокунин