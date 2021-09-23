Итоги дня: суицид главного следователя Пермского края, лунный тендер «Роскосмоса», проверка ЧОП в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер четверга, 23 сентября:
- В центральной части Вахитовского района Казани продолжат улицу Туфана Миннуллина. В итоге, согласно постановлению мэрии, получится транспортный коридор — он протянется от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева и пройдет по улицам Туфана Миннуллина и Хади Такташа. Дорога условно поделена на две — магистральную улицу районного значения, которая уже есть, и проезд вдоль жилых домов, которого на карте на данный момент нет.
- В Татарстане утвердили средний размер платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах на 2022 год. Она устанавливается в зависимости от количества часов работы детсада, численности детей в группах и возраста воспитанника. За 9-часовое пребывание ребенка младше трех лет плата составит 1 830 рублей, для детей старше трех лет — 1 740 рублей.
- Депутаты Государственной думы восьмого созыва могут собраться на пленарное заседание уже в начале октября, сообщили СМИ. Председателем нижней палаты российского парламента вновь может стать Вячеслав Володин, который занимал этот пост в Госдуме седьмого созыва.
- Полиция Альметьевска начала проверку после сообщения в мессенджере о возможном нападении на школу города. Сейчас устанавливается автор сообщения. Вчера вечером в одну из групп класса поступило сообщение о том, что планируется угроза школе и детям. Сообщение оперативно было направлено в полицию. Полиция выехала с проверкой. Полиция, Росгвардия школу проверили, опасности не было. Из-за этого сообщения некоторые родители не отправили детей в школу, а некоторые решили забрать их после первого урока. Сейчас школа работает в штатном режиме.
- Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым в своей квартире. Он покончил с собой. По предварительной информации, это произошло после совещания с руководством, которое прошло сегодня в областном управлении Следственного комитета. На нем рассматривалось ЧП со стрельбой в Пермском университете, в результате чего погибли шесть человек. По информации некоторых СМИ, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.
- В Казани начался 14-й фестиваль «Аксенов-фест», который вынужден был прерваться на два года из-за пандемии. Сегодня состоялась пресс-конференция участников фестиваля: с читателями и журналистами встретились музыкант и поэт Андрей Макаревич, главный редактор литературного журнала «Октябрь» Ирина Барметова, писательница Гузель Яхина, казанский прозаик Денис Осокин, президент русского ПЕН-центра и драматург Евгений Попов. Администрацию Казани представлял Азат Абзалов, начальник Управления культуры городского исполкома.
- Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полетов на Луну. Стоимость контракта — 1,7 млрд рублей. Подрядчику необходимо разработать ключевые элементы и технологии, в том числе медико-биологического направления, которые помогут обеспечить безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны «в части работ 2022—2025 годов».
- Правительство России не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не пояснили, из каких источников и в каком порядке будут выделяться денежные средства. Законопроект вносила ЛДПР.
- Исполком Казани утвердил постановление об автодозвоне по рекламным номерам в объявлениях, которые расклейщики вешают на городских столбах и информационных табло, показывающих время прибытия транспорта. Так в мэрии решили бороться с бесконечной «желтизной» на имуществе, принадлежащем компании «Казэнерго». При обнаружении рекламы должностные лица сфотографируют объявления и составят акты. В них они зафиксируют указанные в рекламе контакты, текст объявления, а еще дату и время выявленного нарушения. После оформления документов должностное лицо проинформирует обо всем оператора, который в последующем осуществит автодозвон с помощью специальной программы.
- Все шесть человек, которые находились на борту потерпевшего крушение в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли. Останки погибших обнаружили на месте крушения. В МЧС подтвердили гибель экипажа Ан-26. Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском вчера днем во время проведения технического полета. С радаров он исчез во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находился экипаж из шести человек. По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.
- Татарстан получил из федерального бюджета 10,4 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в объеме свыше 7,7 млн кв. метров в рамках развития территорий. Сегодня власти одобрили заявки на общую сумму более 55 млрд рублей. Деньги из бюджета, помимо Татарстана, получат Астраханская, Свердловская, Вологодская, Иркутская, Рязанская области, а также Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Карелия.
- В Татарстане присудили Международную премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2021 году. Международной премии им. Туполева удостоился генеральный конструктор — директор опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки — филиала ПАО «ОДК-Уфимское машиностроительное производственное объединение» Евгений Марчуков.
- Главным врачом ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» стал Марат Валеев. Сегодня Валеева представили коллективу больницы. Марат Валеев родился в 1989 году. В 2012 году окончил КГМУ по специальности «Педиатрия». С 2013 по 2015 год работал участковым терапевтом в городской поликлинике №20 Казани, затем с 2015 года — врачом-кардиологом первого кардиологического отделения МСЧ КФУ. Ранее обязанности главного врача в Пестречинской больнице исполнял Айрат Гайфуллин.
- В Татарстане в пятницу, 24 сентября, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу синоптиков, завтра ночью и днем по Татарстану, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15—16 м/с.
- Российский антидопинговый комитет (РУСАДА) дисквалифицировал чемпиона России по тхэквондо Дмитрия Закрепина за нарушение антидопинговых правил. Закрепин отстранен на два года за наличие в допинг-пробе запрещенной субстанции из числа каннабиноидов — карбокси-ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола). Срок дисквалификации спортсмена начнет действовать с 9 июня 2021 года. Также на два года дисквалифицирована велогонщица Карина Касенова за применение фуросемида. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов также дисквалифицирован сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
- Старая территория казанского зооботсада работает заключительную неделю. С октября старый зоопарк закроется до весны. Старая территория казанского зооботсада открылась для посетителей 30 апреля. В марте в казанском зоопарке начали готовиться к реконструкции. На территории старой части зооботсада реконструируют дом Фукса, оранжереи, снесут клетки и построят комфортные вольеры наподобие тех, что оборудованы в «Реке Замбези».
- Трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова определилась с планами по выступлению в Кубке мира — 2021. По ее словам, она планирует выступить на всех этапах Кубка мира, в том числе в Казани, который состоится с 28 по 30 октября нынешнего года. До казанского этапа соревнования также примут Берлин (1—3 октября), Будапешт (7—9 октября) и Доха (23—25 октября). В марте Ефимова уже приезжала в Казань для участия в чемпионате России по плаванию, где по итогам заплывов смогла отобраться в состав сборной на Олимпийские игры лишь на один вид.
- Полиция заподозрила один из казанских баров в подделке паспортов вакцинации сотрудников. По данным ведомства, руководство бара летом представило в Роспотребнадзор справки о прохождении сотрудниками вакцинации, которые были сделаны в подмосковной клинике. Однако проверка показала, что в реальности сотрудники там не прививались. Речь идет о казанском баре Zero. Заведение готовит иск к Роспотребнадзору — по мнению владельцев, пристальное внимание к бару со стороны правоохранительных органов началось в первые же сутки после выдачи разрешения на работу без ограничений по времени (с 00.00 до 6.00).
- В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу компании, признанной Центральным банком РФ организацией с признаками финансовой пирамиды. По данным источника «Реального времени», речь идет о Synergy Group. Факты размещения рекламы выявлены еще в июле текущего года. «В адрес руководителей МУП «Метроэлектротранс» и предприятия-изготовителя рекламно-информационного материала внесены представления об устранении нарушений законодательства. Требования надзорного ведомства выполнены.
- В России с начала 2021 года ввели больше 52 млн кв. метров жилья. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это на 31% выше аналогичного показателя 2020 года. Сейчас в стадии строительства находится больше 146 млн кв. метров жилья.
- Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала вопрос о запрете на территории республики концерта популярного современного исполнителя Моргенштерна. С такой просьбой обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову жители республики в комментариях под его постом о пермской трагедии. Такое пожелание они мотивируют тем, что в песнях Моргенштерна есть намеки на «колумбайн» (колумбайнер — подросток, являющийся поклонником американских школьников, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн» в штате Колорадо). Активисты направили обращение в прокуратуру. По словам руководителя пресс-службы, президент — это не тот уровень власти, который принимает решения о проведении или непроведении концертов. Соответствующее обращение всегда направляется по принадлежности: это муниципалитет, на территории которого планируется проводить мероприятие. Плюс, если учитывать, что в самом обращении фигурируют понятия, связанные с этичностью и законностью, — еще и в соответствующие органы.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец подала жалобу в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу «Королевские кобры» блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению детского омбудсмена, шоу пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения. По словам Волынец, к ней стали обращаться родители, обеспокоенные распространением «вредоносного контента».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу провести проверку всех частных охранных предприятий (ЧОПов). Такая проверка нужна для того, чтобы проконтролировать уровень квалификации сотрудников ЧОПов. Речь идет обо всех образовательных заведениях — как школьных и дошкольных, так и высших.
- В Нижнекамске умер бывший глава исполкома Ринат Хусаинов. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома Нижнекамска. Ринат Хусаинов возглавлял исполнительный комитет Нижнекамска с 2006 по 2007 год. В своей работе он уделял внимание улучшению экологии, адресной соцзащите населения, созданию перспектив для молодежи, развитию здравоохранения и системы образования, массовому спорту, говорится на сайте мэрии.
- В Туве раненным в своей квартире найден бывший министр сельского хозяйства Юрий Тыт-оол. Сообщается, что экс-министр находится в реанимации. Его состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное.
Пока официального подтверждения этой информации нет. По данным СК региона, вчера в правоохранительные органы поступило заявление об обнаружении в квартире на улице Бай-Хаакской тела хозяйки с признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в области грудной клетки. Мужчину госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
- На 91-м году жизни умер Радий Шмаков — главный инженер морского бюро «Малахит», один из создателей первой атомной подводной лодки в СССР К-3 «Ленинский комсомол». Радий Шмаков окончил с отличием Ленинградский кораблестроительный институт, после чего стал сотрудником Специального конструкторского бюро №143 (ныне «Малахит»). Сначала работал инженером-конструктором, затем получил должность начальника сектора.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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