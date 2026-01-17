Казань начала XXI века: вверх по улице Бутлерова, мимо снесенных номеров

Поднимаемся по бывшей улице Ново-Горшечной

Заезд в тихий Щербаковский переулок. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

«Реальное время» продолжает прогулки по историческим местам Казани начала XX века благодаря снимкам программиста-краеведа Ильи Евлампиева. В этой части публикации пройдем по одному из самых ностальгических маршрутов — поднимемся в гору по улице Бутлерова, по ходу движения бывшего второго трамвая. За 20 лет ландшафт вокруг изрядно изменился, но фотография помнит все.

Трамвай

Трамвай, поднимающийся по Ново-Горшечной (современной Бутлерова), появился в Казани в самом начале XX веке. Шел он от Ивановской площади, то есть от кремля, поворачивал на Университетскую, а потом от района улицы Профсоюзной, площади Тукая шел в гору, в сторону улицы Волкова. На трамвае этого маршрута в августе 1990 года прокатился Борис Ельцин: вышел после встречи в Союзе писателей РТ и прыгнул в общественный транспорт: дверь открыла узнавшая его женщина. Но затем он пересел в микроавтобус. Второй трамвай прекратил ходить в 2011 году.

КГФЭИ

Справа от Финансового института начинается Щербаковский переулок. Сейчас его в народе уже называют проспектом Универсиады, хотя эта часть трассы начинается дальше, а до этого еще есть улица Тихомирнова. Шестиполосную магистраль построили в 2011—2013 годах.

Финансовый институт стал частью Казанского (Приволжского) федерального университета в 2009-м, теперь это Институт управления экономики и финансов. Как КФЭИ, он возник на основе экономического факультета КГУ в 1931 году. Возведение его здания послужило стартом для создания нового городского центра. Изначально по проекту Юлия Савицкого сооружение должны были украшать восемь скульптур, также в проектировании участвовал архитектор Анатолий Густов. Студенты здесь учатся с 1941 года, а стройку вуза завершили лишь в 1951-м.

Обратите внимание на широкий тротуар слева и деревья. А также побитые ограды.

Трамвай едет мимо Музуровских номеров. предоставлено Ильей Евлампиевым

Музуровские номера

На месте парковки ТЦ «Кольцо» находились номера, принадлежавшие купцу А. Музурову. В путеводителях их называли Рыбнорядскими. С учетом того, что на площади торговали рыбой и атмосфера была соответствующей, можно только представить уровень гостиницы. Также здесь находились различные магазины, рестораны, кинотеатр «Петроград». В 1872-м на здание надстроили два этажа по проекту архитектора Петра Тихомирова. В советское время здесь была коммуналка, работала гостиница «Татарстан» с рестораном. Здание числилось в реестре памятников республиканского значения, но в итоге было снесено.

Шахматная школа. предоставлено Ильей Евлампиевым

Шахматная школа

Изначально школа по шахматам, шашкам, игре в го имени Рашида Нежметдинова открылась в 1975 году на улице Зои Космодемьянской. В 1989-м она переехала в здание построенного в 1913 году городского училища. Проектировал сооружение архитектор Михаил Григорьев. В декабре прошлого года была запланирована его реставрация на сумму более 254 миллионов рублей.

За школой мы видим зарастающий пустырь, который до сих пор не застроен. В 2023-м стало известно, что турецкий девелопер «Дайнамик Глобал» планирует построить здесь жилой комплекс с рабочим названием Mix Use на 60 тысяч «квадратов», который должен выходить и на Бутлерова, и на Некрасова.

«Мавританский» дом Зобнина на месте. предоставлено Ильей Евлампиевым

Мавританские мотивы

За финансовым институтом стояли два дома, которые на сегодня не сохранились. Первый — это двухэтажный дом протоиерея церкви Казанского университета Михаила Зефирова конца XIX века. Далее располагался дом купца Николая Чарушина и его семьи, позже им владел казанский городской архитектор Иван Колмаков. При нем в Казани строили новые университетские клиники в районе улиц Бутлерова и Толстого. Уйдя в отставку, он занялся производством силикатного кирпича.



А вот эти здания проще вспомнить с подсказкой. предоставлено Ильей Евлампиевым

Недострои и баннеры

Дома на следующем снимке краеведческие реестры затрудняются определить, но очевидно, что все они выстроены в XIX веке. Здесь можно увидеть в самом начале желтое, изрядно потрепанное и с тех пор обновленное здание стоматологической поликлиники КГМУ. В нем в 1840—1888 годах жил медик Франц Осипович Елачич.

Остальные дома — теперь лишь воспоминание. Занятная крыша — у здания, в котором обитал Николай Ивановский, редактор журнала «Православный вестник».

В середине фото — здания, которые долгое время были закрыты баннером. Теперь на их месте — перестроенные «исторические» корпуса и четырехэтажная новостройка.

На месте крайнего левого дома долгое время стоял недострой (работы начинали в 2009-м), который был продан в марте 2021-го с публичных торгов. Здесь тоже появится дом из двух и четырех этажей.

Так выглядел проект. предоставлено Олесей Балтусовой