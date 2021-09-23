Казанский бар Zero готовит судебный иск к Роспотребнадзору после запрета работать ночью

Фото: Максим Платонов (архив)

Казанский бар Zero на Профсоюзной, владельцев которого заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации сотрудников против COVID-19, готовит иск к Роспотребнадзору. Об этом руководство заведения сообщило в своем Instagram.

По их словам, пристальное внимание к бару со стороны правоохранительных органов началось в первые же сутки после выдачи разрешения на работу без ограничений по времени (с 00.00 до 6.00).

«При этом главными действующими лицами с их стороны были не обычные патрульные, а оперативники ОБЭП: требовали выключить музыку, вывести людей, пытались допрашивать гостей», — говорится в посте. При этом владельцы соседних заведений с таким вниманием не сталкивались.

Все это время правоохранительные органы пытались найти повод возбудить уголовное дело: «В личных разговорах без протокола сотрудники признавались, что команды спускают сверху и они причин для этого не понимают». По мнению руководства Zerо, это может быть связано с тем, что от COVID-19 сотрудников прививали не в Татарстане.

Отмечается, что запрос в больницу Подмосковья, составленный МВД, был составлен некорректно. Сама больница подтвердила юристу бара легитимность документов.

Также представители Zero высказали опасения, что обыски и фальсификации могут продолжиться. После отзыва разрешения деятельности после полуночи и адресного ужесточения ковидных ограничений работа заведения приостановлена по решению владельцев. Рестораторы заявили, что готовят судебный иск в адрес Роспотребнадзора РТ с компенсацией финансовых потерь.

МВД по РТ возбудило уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». По сообщению ведомства, руководство заведения минувшим летом предоставило справки о прохождении вакцинации, которые были сделаны в подмосковной клинике. Проверка показала, что на самом деле сотрудники бара не прививались там.

Татьяна Леухина