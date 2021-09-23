В Татарстане умер экс-глава исполкома Нижнекамска Ринат Хусаинов
В Нижнекамске умер бывший глава исполкома Ринат Хусаинов. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома Нижнекамска.
Свои соболезнования родным и близким покойного выразил мэр города Айдар Метшин.
Ринат Хусаинов возглавлял исполнительный комитет Нижнекамска с 2006 по 2007 годы. В своей работе он обращал внимание на улучшение экологии, адресной соцзащите населения, создание перспектив для молодежи, развитие здравоохранения и системы образования, массового спорта, говорится на сайте мэрии.
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