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В Татарстане умер экс-глава исполкома Нижнекамска Ринат Хусаинов

11:59, 23.09.2021
В Татарстане умер экс-глава исполкома Нижнекамска Ринат Хусаинов
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске умер бывший глава исполкома Ринат Хусаинов. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома Нижнекамска.

Свои соболезнования родным и близким покойного выразил мэр города Айдар Метшин.

Ринат Хусаинов возглавлял исполнительный комитет Нижнекамска с 2006 по 2007 годы. В своей работе он обращал внимание на улучшение экологии, адресной соцзащите населения, создание перспектив для молодежи, развитие здравоохранения и системы образования, массового спорта, говорится на сайте мэрии.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан

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