В ОП назвали продление времени работы детсадов до 20:00 бюджетной мерой

Реализация такой инициативы не потребует денежных вливаний

Фото: Олег Тихонов

В России вполне реально и быстро продлить время работы детсадов до 20:00. Реализация данной инициативы не потребует значительных бюджетных вложений, сообщил зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Наталья Москвитина, чьи слова приводит ТАСС.

— Продление времени работы детских садов до 20:00 — бюджетная мера, не требующая особых вложений и поиска сотрудников в условиях кадрового голода, — сказала она.

Москвитина подчеркнула, что ранее ни раз обсуждали тему социальных нянь, но быстро перейти к такой мере невозможно из-за больших расходов на реализацию и отсутствия единого реестра сертифицированных нянь. На этом фоне продлить режим работы детсадов более реалистично и быстрее, добавила она.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2025 году выделили 38,8 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Никита Егоров