В МЧС подтвердили гибель экипажа пропавшего вчера Ан-26

Все шесть человек, которые находились на борту потерпевшего крушение в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли. Об этом сообщили в экстренных службах.

Останки погибших обнаружили на месте крушения, пишет ТАСС. В МЧС подтвердили гибель экипажа Ан-26.

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском вчера днем во время проведения технического полета. С радаров он исчез во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находился экипаж из шести человек. По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

Татьяна Леухина