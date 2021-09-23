Новости происшествий

14:15 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В МЧС подтвердили гибель экипажа пропавшего вчера Ан-26

12:59, 23.09.2021
В МЧС подтвердили гибель экипажа пропавшего вчера Ан-26
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все шесть человек, которые находились на борту потерпевшего крушение в Хабаровском крае самолета Ан-26, погибли. Об этом сообщили в экстренных службах.

Останки погибших обнаружили на месте крушения, пишет ТАСС. В МЧС подтвердили гибель экипажа Ан-26.

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском вчера днем во время проведения технического полета. С радаров он исчез во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находился экипаж из шести человек. По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

Татьяна Леухина
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также