В казанском зоопарке готовятся ко второй очереди реконструкции

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В казанском зоопарке готовятся ко второй очереди реконструкции, говорится в официальном Instagram-аккаунте.



Предполагается реконструкция дома Фукса, оранжереи, а еще полный снос клеток и строительство комфортных вольеров наподобие «Реки Замбези». Помимо этого, будут созданы тематические зоны, связанные с водой как источником жизни: остров Врангеля, река Уссури и озеро Байкал. По этим зонам распределят зоологическую коллекцию, а животных, которые не относятся к ним, объединят в общую группу животных России.

В настоящее время после зимнего перерыва старая территория зооботсада приводится в порядок, в частности убирается снег. Открытие зоопарка состоится в начале мая.

Ранее «Реальное время» сообщало о причинах реконструкции зоопарка.

Маргарита Головатенко