После потери связи с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело, сообщили в СК РФ.

Самолет Ан-26 проверял наземные средства радиотехнического обеспечения полетов в Хабаровском крае. Он исчез с радаров примерно в 38 км от Хабаровска.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня днем самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском. Он проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. С радаров он пропал во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находится экипаж из шести человек.

Маргарита Головатенко