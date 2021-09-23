В Татарстане установили средний размер платы за детсад на 2022 год

В Татарстане утвердили средний размер платы за детский сад за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детсадах на 2022 год. Соответствующее постановление опубликовано на Официальном портале правовой информации РТ.

Согласно постановлению, плата устанавливается в зависимости от количества часов работы детсада, численности детей в группах и возраста воспитанника. За 9-часовое пребывание ребенка младше трех лет плата составит 1830 рублей, для детей старше трех лет — 1740 рублей.

Фото: kzn.ru

Действие документа вступит в силу с 1 января 2022 года.



В августе депутат Госдумы Василий Власов предложил вовсе отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов.



Ольга Шагиева