Улица Туфана Миннуллина в Казани получит продолжение

Новый проезд появится вдоль домов

В центральной части Вахитовского района Казани продолжат улицу Туфана Миннуллина. В итоге, согласно постановлению мэрии, получится транспортный коридор — он протянется от улицы Марселя Салимжанова до улицы Нурсултана Назарбаева и пройдет по улицам Туфана Миннуллина и Хади Такташа. Одно из обязательных условий — максимально использовать существующие дороги.



— Настоящим проектом предусмотрено формирование единого транспортно-инженерного коридора, обеспечивающего прохождение планируемой в соответствии с Генеральным планом магистральной улицы районного значения, являющейся продолжением улицы Туфана Миннуллина, а также перекладка при необходимости существующих инженерных сетей, — говорится в проекте, который выставили на общественные обсуждения. Мнения жителей по поводу размещения дороги будут приниматься с 23 сентября до 28 октября.

Дорога условно поделена на две — магистральную улицу районного значения, которая уже есть, и проезд вдоль жилых домов, которого на карте на данный момент нет, — этот участок отмечен на карте красным и как раз является продолжением улицы Туфана Миннуллина.

Характеристики участков следующие:

Основная улица Проезд Расчетная скорость движения 60 км/ч 30 км/ч Число полос движения 4 метра 2 метра Ширина полосы движения 3,5 метра 2,25—3 метра Ширина проезжей части 15 метров 4,5—6 метра Ширина тротуара 2,25 метра 2,25—3,5 метра Ширина велодорожки

3,5 метра 3 метра

В границах зоны размещения дороги есть тепловые сети и сети горячего водоснабжения, газопровод низкого и среднего давления, а также семь гаражей — информации о том, будут ли сносить последние, пока нет.

Участок проектирования расположен в границах исторического поселения. Объектов культурного наследия там нет, но есть их охранные зоны, в том числе это минаретное завершение Закабанной мечети и дом, где в марте-июне 1942 года располагался штаб 120-й стрелковой дивизии в период ее формирования.

Объектов культурного наследия там нет, но есть их охранные зоны, в том числе это минаретное завершение Закабанной мечети. Фото commons.wikimedia.org

Компания делала проект разворотного узла по Оренбургскому тракту

Общественные обсуждения пройдут по заявлению ООО «ДСК Проект» — эта компания делала проект разворотного узла по Оренбургскому тракту в Казани (стоимость услуги, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», составила 9,3 млн рублей) и занималась реорганизацией дорожного движения и территории центральной части Казани (12,1 млн рублей).

Сейчас «ДСК Проект» занимается проектом, включающим реконструкцию моста по улице Назарбаева через озеро Кабан (20,2 млн рублей), строительство канализационного коллектора в Кировском районе Казани (1,8 млн рублей), а также строительство дороги по ул. Патриса Лумумбы, от проспекта Альберта Камалеева до ул. Назиба Жиганова и дороги от ул. Баки Урманче до ул. Братьев Батталовых (54,8 млн рублей).

Также компания работает над проектом реконструкции автомобильных дорог по ул. Туфана Миннуллина и ул. Хади Такташа — тех самых, где пройдет новый коридор. Стоимость работ составляет 9,5 млн рублей.

Дарья Пинегина