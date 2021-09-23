Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Заключение кабмина опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.

Индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не пояснили, из каких источников и в каком порядке будут выделяться денежные средства. Законопроект вносило ЛДПР, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесло КПРФ. По их подсчетам, на это потребуется из бюджета Пенсионного фонда РФ 681,3 миллиарда рублей.

В конце августа президент России Владимир Путин сообщал, что в следующем году в стране планируется провести индексацию пенсий на уровне выше инфляции.

Татьяна Леухина