Правительство не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Правительство России не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Заключение кабмина опубликовано в базе данных нижней палаты парламента.
Индексация потребует дополнительных средств из федерального бюджета, но депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не пояснили, из каких источников и в каком порядке будут выделяться денежные средства. Законопроект вносило ЛДПР, пишет «РИА Новости».
На прошлой неделе законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесло КПРФ. По их подсчетам, на это потребуется из бюджета Пенсионного фонда РФ 681,3 миллиарда рублей.
В конце августа президент России Владимир Путин сообщал, что в следующем году в стране планируется провести индексацию пенсий на уровне выше инфляции.
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