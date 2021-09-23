На 91-м году жизни умер один из создателей первой советской атомной подлодки Радий Шмаков

На 91-м году жизни умер Радий Шмаков — главный инженер морского бюро «Малахит», один из создателей первой атомной подводной лодки в СССР К-3 «Ленинский комсомол». Об этом сообщил Клуб подводников, почетным членом которого он являлся. Причина смерти не указана.

Радий Шмаков окончил с отличием Ленинградский кораблестроительный институт, после чего стал сотрудником Специального конструкторского бюро №143 (ныне «Малахит»). Сначала работал инженером-конструктором, затем получил должность начальника сектора.

Инженеру была присуждена Государственная премия СССР в 1981 году, также он стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники в 1997 году. Был награжден орденами Октябрьской Революции в 1978 и дважды орденом Трудового Красного Знамени в 1971 и 1985 годах.

Накануне стало известно, что в Татарстане во вторник, 21 сентября, на 72-м году жизни умер бывший начальник Главного архивного управления при Кабмине РТ Данил Ибрагимов. Должность он занимал с 2005 по 2015 год. Затем по 2019-й он был главным редактором научно-документального журнала «Гасырлар авазы — Эхо веков».

