Полиция устанавливает автора фейка с угрозами нападения на школу в Альметьевске

Фото: Максим Платонов (архив)

Полиция Альметьевска начала проверку после сообщения в мессенджере о возможном нападении на школу города. Сейчас устанавливается автор сообщения.



— Вчера вечером в одну из групп класса поступило сообщение о том, что планируется какая-то угроза школе, детям. Поэтому это сообщение оперативно было направлено в полицию. Полиция выехала с проверкой. На утро сегодняшнее — буквально с половины шестого утра полиция, Росгвардия школу проверили, все нормально, опасности нет. ЧОП, раз поступило такое сообщение, усилили еще одним человеком. Пока все спокойно, — сообщила начальник управления образования Альметьевского района Ирина Павловская (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, из-за этого сообщения некоторые родители не отправили ребенка в школу, а некоторые решили забрать детей после первого урока. Сейчас школа работает в штатном режиме, уточнила Павловская.