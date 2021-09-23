Татарстанцев предупредили о сильном ветре 24 сентября

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в пятницу, 24 сентября, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей республики предупредили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и днем по Татарстану, в том числе и в Казани, местами ожидается сильный юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15—16 м/с.

По данным Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе прогнозируются дождливые выходные. Днем в субботу температуры поднимутся не выше +8...+13 градусов, в воскресенье ожидается +10..+15 градусов.

Фото: Максим Платонов

В начале следующей недели в республике погода несколько улучшится. В понедельник, 27 сентября, небольшой дождь еще будет идти, температуры понизятся ночью до +2...+7 градусов, днем — от 7 до +12 градусов.



Татьяна Демина