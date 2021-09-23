Новости происшествий

18:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

СМИ: глава СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

17:50, 23.09.2021
СМИ: глава СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой
Фото: perm.sledcom.ru

СМИ сообщают, что глава следственного управления СКР по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой. По предварительной информации, это произошло после совещания с руководством.

Официальной информации о причинах смерти Сарапульцева на данный момент нет. По данным telegram-канала Baza, тело главного следователя Пермского края нашли его коллеги в его доме. Кроме того, источник сообщил, что на совещании, посвященном стрельбе в пермском вузе, руководство отстранило от работы многих следователей региона.

По информации источников «Коммерсанта», для установления причин случившегося Следком направит в Пермь своих сотрудников для проведения проверки.

Накануне глава СКР Александр Бастрыкин посетил Пермь и провел оперативное совещание, в ходе которого поручил изучить порядок обеспечения мер безопасности в пермском вузе, проверить его на предмет соответствия всем требованиям законодательства. Он обратил внимание на необходимость тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению студентом преступления.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также