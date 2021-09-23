СМИ: глава СУ СКР по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой

СМИ сообщают, что глава следственного управления СКР по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев покончил с собой. По предварительной информации, это произошло после совещания с руководством.

Официальной информации о причинах смерти Сарапульцева на данный момент нет. По данным telegram-канала Baza, тело главного следователя Пермского края нашли его коллеги в его доме. Кроме того, источник сообщил, что на совещании, посвященном стрельбе в пермском вузе, руководство отстранило от работы многих следователей региона.

По информации источников «Коммерсанта», для установления причин случившегося Следком направит в Пермь своих сотрудников для проведения проверки.

Накануне глава СКР Александр Бастрыкин посетил Пермь и провел оперативное совещание, в ходе которого поручил изучить порядок обеспечения мер безопасности в пермском вузе, проверить его на предмет соответствия всем требованиям законодательства. Он обратил внимание на необходимость тщательного изучения причин и условий, способствовавших совершению студентом преступления.



Татьяна Демина