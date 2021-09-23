Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован сроком на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Билял Махов был уличен в употреблении гормона роста еще в начале 2020 года. По данным РУСАДА, спортсмен не смог предоставить объяснений попадания запрещенных веществ в его организм. Ранее борец утверждал, что препараты попали через лекарства, которые он принимал во время лечения по назначению врача.

Фото: vk.com/wrestrus_ru

Срок дисквалификации Махова начнет отсчет с 27 января 2021 года.

При этом спортсмен не будет лишен звания олимпийского чемпиона, которое досталось ему летом 2020 года после дисквалификации первых двух призеров, победителя Артура Таймазова из Узбекистана и Давида Модзманишвили из Грузии. В крови этих спортсменов были выявлены запрещенные препараты.