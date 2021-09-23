В Казани бар заподозрили в подделке паспортов вакцинации

Полиция заподозрила один из казанских баров в подделке паспортов вакцинации сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

По данным ведомства, руководство бара летом предоставило в Роспотребнадзор справки о прохождении сотрудников вакцинации, которые были сделаны в подмосковной клинике. Однако проверка показала, что в реальности сотрудники там не прививались.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», пишет «Коммерсантъ».

Кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью в конце мая, при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. У сотрудников, которым нельзя делать прививку, должно быть медицинское заключение. Заведения общепита должны предоставлять сертификаты вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, или представят справки с медотводом.



Ольга Плешкова