Новости общества

14:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

По требованию прокуратуры Казани из метро убрали рекламу «финансовой пирамиды»

12:43, 23.09.2021
По требованию прокуратуры Казани из метро убрали рекламу «финансовой пирамиды»
Фото: kzn.ru

В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу финансовой компании, признанной Центральным банком РФ организацией с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В вагонах Казанского метрополитена выявлена реклама одной из финансовых компаний, признанной Центральным банком России организацией с признаками финансовой пирамиды.

«В адрес руководителей МУП «Метроэлектротранс» и предприятия-изготовителя рекламно-информационного материала внесены представления об устранении нарушений законодательства. Требования надзорного ведомства выполнены», — говорится в сообщении ведомства.

В июне Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список из более чем 1,8 тысячи компаний попали ряд татарстанских организаций.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также