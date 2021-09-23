По требованию прокуратуры Казани из метро убрали рекламу «финансовой пирамиды»

В Казани по требованию прокуратуры из вагонов метро убрали рекламу финансовой компании, признанной Центральным банком РФ организацией с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В вагонах Казанского метрополитена выявлена реклама одной из финансовых компаний, признанной Центральным банком России организацией с признаками финансовой пирамиды.

«В адрес руководителей МУП «Метроэлектротранс» и предприятия-изготовителя рекламно-информационного материала внесены представления об устранении нарушений законодательства. Требования надзорного ведомства выполнены», — говорится в сообщении ведомства.

В июне Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список из более чем 1,8 тысячи компаний попали ряд татарстанских организаций.

Ольга Шагиева