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В Пестречинской ЦРБ назначили нового главного врача

15:30, 23.09.2021
В Пестречинской ЦРБ назначили нового главного врача
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Главным врачом ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» стал Марат Валеев. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава РТ Марат Садыков.

Сегодня Валеева представили коллективу больницы, передает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Марат Валеев родился в 1989 году. В 2012 году окончил КГМУ по специальности «Педиатрия». С 2013 по 2015 года работал участковым терапевтом в Городской поликлинике № 20 г. Казани, затем с 2015 года — врачом кардиологом первого кардиологического отделения МСЧ КФУ.

Ранее обязанности главного врача в Пестречинской больнице исполнял Айрат Гайфуллин.

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