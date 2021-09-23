В Пестречинской ЦРБ назначили нового главного врача
Главным врачом ГАУЗ «Пестречинская центральная районная больница» стал Марат Валеев. Соответствующий приказ подписал глава Минздрава РТ Марат Садыков.
Сегодня Валеева представили коллективу больницы, передает пресс-служба Минздрава РТ.
Марат Валеев родился в 1989 году. В 2012 году окончил КГМУ по специальности «Педиатрия». С 2013 по 2015 года работал участковым терапевтом в Городской поликлинике № 20 г. Казани, затем с 2015 года — врачом кардиологом первого кардиологического отделения МСЧ КФУ.
Ранее обязанности главного врача в Пестречинской больнице исполнял Айрат Гайфуллин.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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