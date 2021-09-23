Юлия Ефимова планирует выступить на этапе Кубка мира по плаванию в Казани

Трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова определилась с планами по выступлению в Кубке мира — 2021. Об этом «РИА Новости» сообщил один из представителей российской пловчихи Ольга Елисеева.

По ее словам, Ефимова планирует выступить на всех этапах Кубка мира, в том числе в Казани, который состоится с 28 по 30 октября нынешнего года.

Фото: eurosport.ru

До казанского этапа соревнования также примут Берлин (1—3 октября), Будапешт (7—9 октября) и Доха (23—25 октября).

В марте она уже приезжала в Казань для участия на чемпионате России по плаванию, где по итогам заплывов смогла отобраться в состав сборной на Олимпийские игры лишь на один вид.

Напомним, ранее Юлия Ефимова высказала желание получить американское гражданство.