Детский омбудсмен Татарстана попросила запретить шоу Ивлеевой

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец подала жалобу в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу «Королевские кобры» блогера Анастасии Ивлеевой. По мнению детского омбудсмена, шоу пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения.

«Из СМИ стало известно, что блогер Настя Ивлеева с аудиторией только в социальной сети Instagram почти 19 млн человек запускает свое танцевальное шоу «Королевские кобры», организаторами которого заявлено участие трансвеститов, выступающих в жанре дрэг-квин (выступление артистов-мужчин, использующих женские образы)», — приводит текст обращения Газета.ру.

По словам Волынец, к ней стали обращаться родители, обеспокоенные распространением «вредоносного контента».

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что необходимо ввести смертную казнь в качестве наказания для «террористов и педофилов, которые издеваются над детьми и убивают их».



Ольга Шагиева