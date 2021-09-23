Аксенов-фест два года спустя: Яхина, Макаревич и «шутки» Василия Павловича

Фото: Ринат Назметдинов

Темы фестиваля — родные языки и детская литература



В Казани начался 14-й фестиваль «Аксенов-фест», который вынужден был прерваться на два года из-за пандемии. Творческие встречи с известными литераторами, фотовыставка «Мои шестидесятники», лекции и музыкальная программа — вот примерный список того, что ждет гостей еще три дня — до 25 сентября.

А сегодня состоялась пресс-конференция участников фестиваля: с читателями и журналистами встретились музыкант и поэт Андрей Макаревич, главный редактор литературного журнала «Октябрь» Ирина Барметова, писательница Гузель Яхина, казанский прозаик Денис Осокин, президент русского ПЕН-центра и драматург Евгений Попов. Администрацию Казани представлял Азат Абзалов, начальник Управления культуры городского исполкома.



Сегодня с читателями и журналистами встретились Андрей Макаревич, Ирина Барметова, Гузель Яхина, Денис Осокин и Евгений Попов

Открывая пресс-конференцию, Абзалов очертил две важные темы, которые поднимаются на нынешнем фестивале: внимание к языковой культуре народов России (это перекликается с тем, что в Татарстане 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства) и детская литература.



Андрей Макаревич: музыкант, писатель… и иллюстратор

Звездный гость фестиваля и один из его идейных вдохновителей Андрей Макаревич выступает здесь в двух ипостасях: завтра состоится его концерт, а сегодня на творческой встрече он презентовал свою книгу «Двенадцать месяцев — двенадцать рассказов».

На пресс-конференции он говорил:

— Я, во-первых, страшно рад, что мы существуем, несмотря на преграды в виде пандемии и прочего. И что интерес очень большой к нам, что много людей интересуется фестивалем — это здорово. Я очень рад, что мы продолжаем выполнять пожелания Василия Аксенова. Когда мы этот фестиваль придумали с ним 12 лет назад (мне все время кажется, что это было года три-четыре назад — я уже впал в тот возраст, когда в памяти время начинает сокращаться), он хотел, чтоб это был не просто литературный фестиваль, а литературно-музыкальный. И мы это выдерживаем. Завтра вы посмотрите, как мы решаем музыкальную составляющую.

Андрей Макаревич на творческой встрече презентовал свою книгу «Двенадцать месяцев — двенадцать рассказов»

А еще Макаревич посоветовал казанской публике новую книгу украинского поэта Александра Кабанова «Обыск», в которой музыкант выступает в качестве иллюстратора. К сожалению, книгу не успели напечатать к фестивалю, поэтому пока разговор о ней шел только умозрительный.

Гузель Яхина будет счастлива переводу своих романов на татарский язык

Продолжая тему родных языков, Ирина Барметова подняла метафорический бокал шампанского за переводчиков:

— У нас в программе очень много разговоров о переводе, о том, что такое перевод. Кстати, 30 сентября — день переводчика. Поднимем за них бокалы! Переводчики, как говорил Пушкин, почтовые лошади просвещения. Потому что профессиональный художественный перевод — 50% успеха разговора с другой культурой на другом языке.

Кстати, в первый день фестиваля прошла презентация антологии татарской прозы, которая недавно вышла в Париже, переведенная на французский язык. Презентацию проводили с участием французской стороны — они участвовали в ней онлайн, и книгу эту первыми увидели казанские читатели. Барметова обратила особое внимание на то, что культуру художественного перевода нужно поощрять и что событие, произошедшее в Париже, — «интересный шаг в сторону разговора татарских писателей не с писателями из своей языковой группы, а выход в другую».

Антология татарской прозы недавно вышла в Париже, переведенная на французский язык

А вот по поводу обратного перевода — на языки народов России — высказывался на пресс-конференции Евгений Попов, который живо интересовался, когда уже в Литературный институт им. Горького в Москве будут направлены татарские переводчики. Из зала ответили, что руководитель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла уже инициировал создание Центра художественного перевода. И в Татарстане есть группа молодых талантливых переводчиков, среди которых назвали… Айгель Гайсину, которая, перед тем как начать делать музыкальную карьеру, занималась как раз переводами. Кстати, Гайсина участвует в «Аксенов-фесте»: сегодня вечером на презентации книжного сериала «Кожа» (о рабстве и крепостничестве) будет звучать ее саундтрек, написанный специально под это событие.

К слову, на вопрос «Реального времени» о том, будет ли последняя книга Гузель Яхиной переводиться на татарский язык, писательница ответила:

— Планирует такие вещи не писатель, а издательство, которое потом начинает переговоры с автором. Я буду счастлива, если мой второй роман «Дети мои» или третий роман «Эшелон на Самарканд» будут переведены на татарский язык. Но пока таких запросов со стороны татарских издательств не было.

На «Аксенов-фесте» Яхина не только представит «Эшелон на Самарканд», но и поучаствует в беседе на тему степени страшного в художественном произведении. А компанию в этом разговоре ей составит Ильгиз Зайниев, главный режиссер Казанского театра кукол.

На «Аксенов-фесте» Яхина представит роман «Эшелон на Самарканд»

«Я Казань люблю с каждым годом все больше»

Евгений Попов, президент русского PEN-центра и председатель попечительского совета фестиваля, патоку не лил, а довольно критично отозвался о Казани. Правда, не о современной:

— Я Казань люблю с каждым годом все больше. Это замечательный город, и теперь наконец-то я понимаю, почему он замечательный. В первый раз я тут был в 1964 году, и должен сказать, у меня было ужасное ощущение от города. Жуткий, грязный, пронизывающий холодом. Сейчас все по-другому. И в этом, думаю, главная заслуга местных людей и, конечно, заслуга Аксеновского фестиваля. Все точно угадано. Аксенов — плоть от плоти этого города. Здесь он родился и здесь продолжает жить, в этом фестивале. Можно много говорить об этом, целые можно лекции читать, проводить конференции на эту тему. Но все подлинное. Я во многих конференциях и фестивалях участвовал. Но здесь — подлинный дух, у меня чутье на это, как у животного, меня не обманешь. Я почти 60 лет в литературе и носом чую, где фальшивка, например, как во многих московских тусовках. Где все так улыбаются, а я вижу у них в глазах: «Поскорее бы пойти домой». А здесь все искренне. И вроде бы мелочь — а одно из моих главных достижений — что Аксенова родина признала. Одна из лучших его книг — «Дети ленд-лиза» — переведена на татарский. И это огромное достижение. И наконец-то я понимаю смысл Казани: он в том, что здесь сталкиваются две культуры и два главных народа России — русский и татарский.

Евгений Попов довольно критично отозвался о Казани

«Визит» Аксенова

Под конец пресс-конференции слово ненадолго взял казанский писатель Денис Осокин (которого здесь же назвали одним из самых талантливых современных русских прозаиков). Он начал было:

— Я лауреат первого «Аксенов-феста», участвую в нем с 2008 года и очень горжусь этим. Этот фестиваль лично для меня и для нашего города…

Речь Осокина прервал страшный шум — неполадки звуковой аппаратуры заставили всех присутствующих подпрыгнуть. Быстро подскочивший звукооператор поправил ситуацию, а Ирина Барметова задумчиво сказала:

— А это Василий Павлович с нами шутит. Он же постоянно с нами здесь. То лампочку нам выключит, то светом помигает, то вот…

После того как «визит хозяина» закончился, Денис Осокин завершил свою речь:

— Всегда так долго ждешь этого фестиваля, и кажется, что он одновременно и очень длинный, и очень короткий. И хотелось бы, чтобы вся наша жизнь была как «Аксенов-фест».

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Людмила Губаева, фото: Ринат Назметдинов