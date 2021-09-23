В России с начала 2021 года ввели уже больше 52 млн кв. метров жилья

В России с начала 2021 года введено больше 52 млн кв. метров жилья. Это на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.

«На сегодняшний день по состоянию на 1 сентября 2021 года в России введено в эксплуатацию 52,4 млн кв. м жилья. Это на 31% выше аналогичного показателя 2020 года», — передает слова Корниенко ТАСС.

Сейчас в стадии строительства находится больше 146 млн кв. метров жилья.

В июле президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году страна может выйти на рекордный объем ввода жилья. В частности, в январе — марте 2021-го запустили новые проекты по строительству почти 15 млн кв. метров жилья, что на 70—80% больше объемов аналогичного периода прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru

В Минстрое Татарстана сообщили, что в ближайшие 10 лет планируется построить порядка 30 млн кв. метров жилья. К 2030 году власти республики намерены увеличить ежегодно вводимый объем недвижимости на 1 млн кв. метров — до 3,6 миллиона.



Ольга Плешкова