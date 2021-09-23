Татарстан получит 10,4 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры для жилищного строительства

Фото: Максим Платонов

Татарстан получил из федерального бюджета 10,4 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры для жилищного строительства в объеме свыше 7,7 млн кв. метров в рамках развития территорий. Заявку республики на бюджетный кредит одобрила правительственная комиссия по региональному развитию.

Сегодня власти одобрили заявки на общую сумму более 55 млрд рублей. Деньги из бюджета, помимо Татарстана, получат Астраханская, Свердловская, Вологодская, Иркутская, Рязанская области, а также Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ и Карелия, говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в России на сегодняшний день работают механизмы стимулирования новых проектов развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Это позволит достичь положительного результата в сфере строительства жилья и создания комфортной городской среды, считает он.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне Хуснуллин сообщил, что в 2022 году на строительство трассы М-12 Москва — Казань из федерального бюджета выделят 73 млрд рублей. На дороги, по его словам, в следующем году дополнительно выделят 90 миллиардов.



Татьяна Демина