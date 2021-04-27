Старая территория казанского зооботсада откроется в эту пятницу

Старая территория казанского зооботсада открывается для посетителей 30 апреля. Об этом сообщается в Instagram зоопарка столицы Татарстана.

В пятницу она будет открыта с 8:30 до 18:00. Касса будет работать до 17:00. С 1 мая зооботсад ожидает посетителей с 8.30 до 19.00, касса будет открыта до 18.00.

Реконструкции старой территории зоопарка еще не было. Посетители смогут увидеть, как пробуждаются после зимы растения уникальной ботанической коллекции, навестить белого медведя Якута (Терпея), бурого медведя Фому и павлинов.

По техническим причинам контактный зоопарк и оранжерея пока остаются закрытыми. Перед открытием в зоопарке провели санитарную обработку.



В марте в казанском зоопарке начали готовиться к реконструкции. Ожидается, что на территории старой части зооботсада реконструируют дом Фукса, оранжереи, снесут клетки и построят комфортные вольеры наподобие «Реки Замбези». Помимо этого, будут созданы тематические зоны, связанные с водой как источником жизни: остров Врангеля, река Уссури и озеро Байкал. По этим зонам распределят зоологическую коллекцию, а животных, которые не относятся к ним, объединят в общую группу животных России.

Татьяна Леухина