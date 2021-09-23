Мэрия Казани устроит автодозвон по номерам расклейщиков объявлений

Око за око, спам за спам

Исполком Казани утвердил постановление об автодозвоне по рекламным номерам в объявлениях, которые расклейщики вешают на городских столбах и информационных табло, показывающих время прибытия транспорта. Так в мэрии решили бороться с бесконечной «желтизной» на имуществе, принадлежащем компании «Казэнерго». Как отмечал ранее начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев, такие объявления сильно портят внешний вид города.

В исполкоме настроены серьезно. Прописан алгоритм действий — при обнаружении рекламы (самостоятельно или по наводке от физических и юрлиц) должностные лица сфотографируют объявления и составят акты. В них они зафиксируют указанные в рекламе контакты, текст объявления, а еще дату и время выявленного нарушения. В течение дня после оформления документов должностное лицо проинформирует обо всем оператора, который в последующем осуществит автодозвон с помощью специальной программы. Если информацию о таких объявлениях получили в результате жалоб, она проверяется в течение двух рабочих дней.

Как отмечал ранее начальник Управления административно-технической инспекции Казани Наиль Минвалеев, такие объявления сильно портят внешний вид города. Фото kzn.ru

Когда расклейщикам позвонят, они услышат следующее:

— Добрый день! Ваш телефон указан в объявлении, размещенном с нарушением Правил благоустройства Казани, что влечет за собой административную ответственность. Просим вас устранить данное правонарушение. Для отключения автоинформирования вам необходимо прибыть в Управление административно-технической инспекции исполнительного комитета Казани по адресу: ул. Дементьева, д.2б с 9.00 до 17.00.

Автодозвон будет проходить по будням в стандартные рабочие часы — с 9.00 до 18.00. Звонить в выходные, нерабочие и праздничные дни не собираются. С какой регулярностью будет проводиться обзвон, не уточняется.

Автодозвон прекращается по окончании одного календарного месяца со дня начала осуществления автодозвона. Звонки можно прекратить и раньше — если должностное лицо установит, что все зафиксированные ранее объявления сняты. Также ответственный за расклейку может явиться по указанному в аудиосообщении адресу и подать заявление об отключении таких звонков. За самовольное размещение объявлений на ответственных за это составляется протокол об административном правонарушении по статье 3.5 Кодекса РТ об административных правонарушениях. После составления протокола должностное лицо информирует оператора о том, что автодозвон нужно отключить. Звонить должны прекратить в течение одного рабочего дня с момента получения этой информации.

Сергей Темляков тогда отмечал, что поймать вандала за руку — сложная задача: «Вандал подошел, за несколько секунд приклеил объявление и ушел». Фото: Максим Платонов

Проблему решают больше года

Рекламные объявления всегда «красовались» на городских улицах, но в мае 2020 года это стало настоящей проблемой — реклама займов и прописки пестрила везде — на опорах освещения, информационных табло и остановках общественного транспорта.

В сентябре Ассоциация АТП РТ попросила председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина на законодательном уровне помочь в борьбе с вандалами, а до этого, в июне, в Ассоциации АТП предложили республиканскому МВД заблокировать номера телефонов расклейщиков. Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков тогда отмечал, что поймать вандала за руку — сложная задача: «Вандал подошел, за несколько секунд приклеил объявление и ушел».

Уже осенью 2020-го систему автодозвона запустили в тестовом режиме. Нарушители слышали то же сообщение, в котором их информировали об административной ответственности и просили убрать объявление.

Тем не менее уже спустя год вопрос подняли снова, и на аппаратном совещании в исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин сделал в адрес УВД города замечание — проблема не решилась. Глава «Казэнерго» Рустам Абдулхаков рассказывал, что по нормативам очищать столбы следует раз в год-три, а компания вынуждена делать это регулярно — и это не помогает. К тому же на «Казэнерго» из-за этого постоянно накладываются штрафы. Компания боролась с рекламщиками и так и этак: например, обертывала столбы на остановках сеткой на высоте в два метра. Расклейщики просто стали вешать объявления выше сетки.

Глава «Казэнерго» Рустам Абдулхаков рассказывал, что по нормативам очищать столбы следует раз в год-три, а компания вынуждена делать это регулярно. Фото: kzn.ru

Метшина такой ответ не устроил. Он заявил, что ранее такие проблемы решались при участии городского отдела УВД.

— Это же называется «порча имущества»! Заявления [в полицию] должны быть. От «Казэнерго» и так далее. Есть административное наказание за это, а при повторном нарушении — и уголовное.

Мэр упомянул, что «Казэнерго» давали преференции по видеонаблюдению, и назвал слова Абдулхакова отговорками: «Это точно ваши функции, начальника УВД пригласите сегодня, обсудите. Нет камер — ставьте сами. <…> И не рассказывайте мне, что не можете их поймать. Не инопланетяне же вешают объявления на столбах! Выходите из штаба и поймайте этих злодеев!»

Согласно данным компании, в ней работают всего 140 человек, обслуживающих 80,3 тысячи светоточек на протяжении 2,6 тыс. км сетей (всего в «Казэнерго» работают около 1,3 тыс. сотрудников). Если учитывать энергорайоны Казани, на балансе компании находится 103 тысячи светоточек и 3 тыс. км питающих их сетей. Вероятность того, что тысяча сотрудников сможет заниматься ежедневной очисткой столбов, забросив все дела, крайне мала.

Мэр упомянул, что «Казэнерго» давали преференции по видеонаблюдению, и назвал слова Абдулхакова отговорками. Фото: kzn.ru

«Направление правильное, но механизм нужно доработать»

За порчу имущества рекламным «спамерам», конечно, достанется от автопрограммы. Однако встает закономерный вопрос: законно ли это? Ведь на спам мэрия решила ответить тем же спамом.

Юрист ООО «Фактор Права» Роман Шахмуратов считает законотворческое направление мысли правильным, однако практика должна быть не карательной, а именно должны разбираться и отработать механизм, считает эксперт.

— Этим могут воспользоваться конкуренты. К примеру, расклеить объявления с моим номером — и меня привлекут. Нужно механизм этот доработать, чтобы не просто привлекать лицо любое, которое возьмет трубку, а выяснять. Проводить расследование, выяснять — если это незаконно, в неположенном месте, нарушает права — да, привлекать к ответственности.

Он привел личный пример: «У меня рядом с домом есть остановка, и там знак, он был очень долго заклеен объявлением о займе. Я обращался по этому вопросу в полицию, один раз писал обращение в прокуратуру — никакой реакции не было, знак заклеен».

Адвокат АБ «Валеев и партнеры» РТ Руслан Ашрафуллин сообщил изданию, что закон не регулирует эту сферу. Нет универсального порядка — как бы можно было бороться с автодозвоном или использовать его. Власти пробуют разные варианты, просто пока не нашли другого способа. Лишь в законе «О рекламе» есть понятие автодозвона, а также в законе, регулирующем коллекторские услуги. Закон «О рекламе» в принципе запрещает автодозвон. Автодозвоны мэрии таковыми не являются.

— В Петербурге таким образом удалось почти полностью очистить исторические здания от наклеек и «росписи». У них в базу автодозвона вносят в том числе телефоны, написанные на асфальте и стенах.

Эксперт рассказал, что делать, если обычное физлицо столкнулось с тем, что ему названивают по ошибке и требуют уплатить штраф:

— Если сотрудник коммунальной службы или кто-то другой, переписывая номер со столба, ошибся цифрой и добавил в «черную» базу ни в чем не повинного гражданина, то этому человеку стоит дослушать запись робота до конца и сходить в то самое учреждение, которое заказало автодозвон. То есть для начала нужно попытаться доказать, что данный номер внесли в базу случайно, что это личный мобильный — он не используется в разговоре с клиентами и не висит на городских столбах. Если не поверят — тогда уже идти в суд или просто поменять номер.

Маргарита Головатенко