Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском
Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском, экипаж не выходит на связь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По его словам, самолет проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. С радаров он пропал во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находится экипаж из шести человек.
МЧС РФ уточняло, что самолет Ан-26 пропал с радаров в районе заповедника «Хехцир», в 38 километрах от Хабаровска. Самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».
Как уточнял источник ТАСС, сигнал аварийного радиомаяка Ан-26 не был зафиксирован. Также источник сообщил, что пропавший самолет мог столкнуться с сопками в заповеднике «Хехцир».
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