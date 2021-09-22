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Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

13:32, 22.09.2021
Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском, экипаж не выходит на связь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По его словам, самолет проводил технический полет в 40 километрах от Хабаровска. С радаров он пропал во время полета на сверхнизкой высоте. На борту самолета находится экипаж из шести человек.

МЧС РФ уточняло, что самолет Ан-26 пропал с радаров в районе заповедника «Хехцир», в 38 километрах от Хабаровска. Самолет принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы».

Фото: realnoevremya.ru

Как уточнял источник ТАСС, сигнал аварийного радиомаяка Ан-26 не был зафиксирован. Также источник сообщил, что пропавший самолет мог столкнуться с сопками в заповеднике «Хехцир».

Маргарита Головатенко
Общество

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