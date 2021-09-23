Галимова прокомментировала вопрос о запрете концертов Моргенштерна в Татарстане

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова на брифинге в кабмине РТ прокомментировала вопрос о запрете на территории республики концерта популярного современного исполнителя Моргенштерна.

Ранее с такой просьбой обратились к президенту Татарстана Рустаму Минниханову жители республики в комментариях под его постом о Пермской трагедии. Такое пожелание они мотивируют тем, что в песнях Моргенштерна есть намеки на колумбайн (колумбайнер — подросток, являющийся поклонником американских школьников, совершивших массовое убийство в школе «Колумбайн» в штате Колорадо).

«Президент — это не тот уровень власти, который принимает решения о проведении или непроведении концертов. Соответствующее обращение всегда направляется по принадлежности: это муниципалитет, на территории которого планируется проводить. Плюс, если учитывать, что в самом обращении фигурируют понятия, связанные с этичностью и законностью, еще и в соответствующие органы», — сказала Галимова.

Само обращение активистов уже направлено в прокуратуру.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев выразил мнение, что воспитательный процесс в учебных заведения должен идти наравне с учебным.



Ольга Плешкова