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СМИ: в Туве экс-министра нашли раненым в своей квартире

08:12, 23.09.2021
СМИ: в Туве экс-министра нашли раненым в своей квартире
Фото: tuva.sledcom.ru

В Туве раненным в своей квартире найден бывший министр сельского хозяйства Юрий Тыт-оол. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что экс-министр находится в реанимации. Его состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

По данным СК региона, вчера в правоохранительные органы поступило заявление об обнаружении в квартире на улице Бай-Хаакской тела хозяйки с признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в грудную клетку. Мужчину госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ольга Шагиева
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