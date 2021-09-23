СМИ: в Туве экс-министра нашли раненым в своей квартире

В Туве раненным в своей квартире найден бывший министр сельского хозяйства Юрий Тыт-оол. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что экс-министр находится в реанимации. Его состояние характеризуется как тяжелое, но стабильное.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

По данным СК региона, вчера в правоохранительные органы поступило заявление об обнаружении в квартире на улице Бай-Хаакской тела хозяйки с признаками насильственной смерти и ее супруга с колото-резаным ранением в грудную клетку. Мужчину госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ольга Шагиева