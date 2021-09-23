В Татарстане проверят все частные охранные предприятия

Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу провести проверку всех частных охранных предприятий (ЧОПов). Об этом сообщила на брифинге в кабмине республики официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Такая проверка, по ее словам, нужна для того, чтобы проконтролировать уровень квалификации сотрудников ЧОПов. Речь идет о всех образовательных заведениях — как школьных и дошкольных, так и высших.

— Волею судьбы так сложилось, что в день, когда произошла трагедия в Перми, Рустам Нургалиевич был на совещании у Фалькова [Валерия Николаевича] (министра науки и высшего образования РФ — прим. ред.). И один из вопросов, который они там обсуждали, — обеспечение безопасности в той категории учебных заведений, которые относятся к его деятельности, — рассказала Галимова. — Этот вопрос стоит. И принято решение, озвученное на августовской педагогической конференции в части финансирования, которое будет выделяться из республиканского бюджета исходя из категорийности школ для обеспечения их охраны. То есть это такой путь, который, может быть, не самый быстрый. Но постепенно правительство республики будет предлагать президенту, какие еще меры можно принять для усиления безопасности в учебных заведениях.

Ранее в Казани разработали приложение — тревожную кнопку для школ в случае стрельбы. Учитель может активировать тревожную кнопку прямо с телефона.

Мария Короткова