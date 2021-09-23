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Минниханов присудил Международную премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук

16:55, 23.09.2021
Минниханов присудил Международную премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане присудили Международную премию им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2021 году. Соответствующий указ подписал президент Республики Рустам Минниханов.

Международной премии им. Туполева удостоился генеральный конструктор — директор опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки — филиала ПАО «ОДК-Уфимское машиностроительное производственное объединение» Евгений Марчуков.

Скриншот

Премия им. Туполева учреждена в 2014 году указом президента Татарстана. Она присуждается один раз в два года начиная с 2015-го, ко дню рождения А.Н. Туполева 10 ноября. В 2019-м ее удостоился гендиректор АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов.

Татьяна Демина
ОбществоВластьКультура Татарстан

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