ТАСС: первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва может пройти в начале октября

Депутаты Государственной думы восьмого созыва могут собраться на пленарное заседание уже в начале октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Председателем нижней палаты российского парламента вновь может стать Вячеслав Володин, который занимал этот пост в Госдуме седьмого созыва. Его источник назвал «очевидным кандидатом».

Напомним, 21 сентября Володин подписал распоряжение о создании временной рабочей группы депутатов по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва. В состав временной рабочей группы вошли девять депутатов от «Единой России» — Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; два от КПРФ — Николай Коломейцев и Николай Осадчий. От партии «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и партии «Новые люди» вошли по одному человеку — Валерий Гартунг, Василий Власов и Владислав Даванков соответственно.

Фото: duma.gov.ru

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин в субботу, 25 сентября, встретится с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Напомним, после подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе «Единой России» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).



Татьяна Демина