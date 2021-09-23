Чемпион России по тхэквондо Закрепин отстранен на 2 года за допинг

Российский антидопинговый комитет (РУСАДА) дисквалифицировал чемпиона России по тхэквондо Дмитрия Закрепина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Закрепин отстранен на два года за наличие в допинг-пробе запрещенной субстанции из числа каннабиноидов — карбокси-ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола). Срок дисквалификации спортсмена начнет действовать с 9 июня 2021 года.

Также на два года дисквалифицирована велогонщица Карина Касенова за применение фуросемида.

Напомним, ранее стало известно о четырехлетнем отстранении от спорта олимпийского чемпиона в составе сборной России Биляла Махова.