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Чемпион России по тхэквондо Закрепин отстранен на 2 года за допинг

16:04, 23.09.2021
Чемпион России по тхэквондо Закрепин отстранен на 2 года за допинг
Фото: itf-russia.ru

Российский антидопинговый комитет (РУСАДА) дисквалифицировал чемпиона России по тхэквондо Дмитрия Закрепина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Закрепин отстранен на два года за наличие в допинг-пробе запрещенной субстанции из числа каннабиноидов — карбокси-ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола). Срок дисквалификации спортсмена начнет действовать с 9 июня 2021 года.

Также на два года дисквалифицирована велогонщица Карина Касенова за применение фуросемида.

Напомним, ранее стало известно о четырехлетнем отстранении от спорта олимпийского чемпиона в составе сборной России Биляла Махова.

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