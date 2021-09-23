«Роскосмос» объявил тендер на 1,7 млрд на изучение полетов на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ для выполнения пилотируемых полетов на Луну. Стоимость контракта — 1,7 млрд рублей.



Подрядчику необходимо разработать ключевые элементы и технологии, в том числе медико-биологического направления, которые помогут обеспечить безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны «в части работ 2022—2025 годов», пишет RT.

Фото: pixabay.com

Для первых пилотируемых полетов на Луну планируется запускать ракету «Ангара».

«Роскосмос» в 2019 году уже объявлял тендер на проведение исследований, связанных с обеспечением безопасного пребывания и работы космонавтов на Луне и ее орбите. Тогда на эти цели направляли 373 млн рублей.

Татьяна Леухина