События недели: крах «Финико», полтриллиона налоговых сборов, открытие собора в Казани и Олимпиады в Токио

Главные события недели в Татарстане

Фото: Василий Иванов

Неделя в Татарстане отметилась значимыми событиями. Крах настиг очередную финансовую пирамиду — «Финико». Для верующих — мусульман и православных — начало недели было отмечено религиозными праздниками. Мусульмане отметили Курбан-байрам, православные — День обретения Казанской иконы Божией Матери. В этом году его празднование сопровождалось грандиозным событием — в Казани освятили восстановленный собор и перенесли в него из Богородицкого монастыря Ватиканский список иконы Богоматери. Налоговики Татарстана отчитались о рекордных сборах за полгода — почти полтриллиона рублей (правда, основная часть из них уйдет в федеральную казну). Спортивный мир дождался начала Олимпиады, перенесенной на год из-за коронавируса. Честь нести флаг сборной России на церемонии открытия Игр-2020 выпала игроку казанского клуба «Зенит» Максиму Михайлову и фехтовальщице Софье Великой. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Пирамида «Финико» рухнула, но Доронин обещает вернуть деньги вкладчикам

В начале этой недели рухнула очередная финансовая пирамида — компания Finiko.

В МВД по Татарстану стали поступать первые заявления от пострадавших — вкладчиков компании, основанной Кириллом Дорониным со товарищи, которую ЦБ признал финансовой пирамидой. Однако, как заявил глава отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов, дело в отношении Доронина и его партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица».

Фото: finikoru.com

В этот же день Кирилл Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства. По его словам, на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Со всеми вкладчиками Доронин планирует рассчитаться в течение полугода.

Казанское метро избавят от рекламы очередной финпирамиды

А вот в отношении еще одной компании — Synergy, в деятельности которой ЦБ усмотрел признаки финансовой пирамиды, УФАС по Татарстану возбудило дело по ч. 2 ст. 28 и ч. 1, 2 ст. 29.1 закона «О рекламе».

Реклама компании из Екатеринбурга появилась в казанском метро в июне и предлагала «купить автомобиль мечты со скидкой до 70%». Как выяснили следователи УФАС, на своем сайте Synergy предлагает внести, помимо суммы взноса, еще и деньги на страхование, активацию программы, членские и вступительные взносы — по сути же участники различных программ пирамиды приобретают криптовалюту. При этом в рекламе, которую компания разместила в казанском метро, об этом ничего не говорится.

Существовавшие в момент внесения в список сайты заблокированы. Однако компания активно создает их «зеркала». Synergy Group заявляет, что направляет средства вкладчиков «в компании-партнеры», которые «занимаются различными видами бизнеса, производящими определенную прибыль». В их числе указана платформа Antares, которая тоже признана финансовой пирамидой. МПК «Синерджи» зарегистрирован в июле 2020 года, но каких-либо данных о финансовых результатах кооператива нет. Руководитель компании Дмитрий Паркин в соцсетях позиционирует себя как сооснователь Synergy Group и некоего ООО «Югра-нефтехим», которое уже ликвидировано.

Фото: realnoevremya.ru

Рекламу в Казанском метрополитене разместило агентство New Line. В свою очередь руководство «Метроэлектротранса» уведомило агентство о «несоблюдении должной осмотрительности и осторожности» при размещении рекламы компании с признаками финансовой пирамиды и обязало его убрать рекламу в ближайшее время.

Налоговики Татарстана отрапортовали о рекорде почти в 500 миллиардов

С января по июнь Татарстан собрал исторически рекордный объем налогов — около полутриллиона рублей.

Больше всего денег поступило за счет НДПИ — здесь двукратный рост и 254 млрд рублей, за ним идет НДС с 67,8 млрд рублей, третьим по объему сборов стал налог на прибыль — 65,1 млрд рублей с приростом в 94,5%.



Львиная доля всех собранных налогов — 330,8 млрд рублей — ушла в федеральный бюджет, остальная часть — в консолидированный бюджет республики. Сводный отчет на совещании с участием главы Татарстана в пятницу представил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. Основная часть татарстанской «прибавки» в 74 млрд, собранных сверх уровня 2019 года, была направлена в федеральную казну, а республиканскому бюджету досталось лишь 25 млрд рублей.

Фото: tatarstan.ru

Со своей стороны Рустам Минниханов озвучил экономические данные, указав на оживление в экономике: за пять месяцев ВРП республики составил 102,3% к уровню прошлого года, индекс промпроизводства вырос на 4,3%, объем строительных работ — на 2,4%, а розничный товарооборот — на 10,1%. При этом президент отметил, что «остаточные явления» пандемии по-прежнему сохраняются — по данным Минфина РТ, в первом полугодии ряд крупных и средних предприятий снизили свои показатели по налогу на прибыль.



Вместо кинозалов — продуктовые магазины

На этой неделе стало известно о продаже одного из символов Набережных Челнов — легендарного кинотеатра «Батыр», и двухзального кинотеатра «Татарстан» в Альметьевске, который выкупили под супермаркет.

Челнинское здание культуры, где размещались кинозалы на 800 и 300 мест, открыли под конец 1975 года. В 90-е «Батыр» переоборудовали под ночной клуб с казино, дискотекой и рестораном. В последние годы он работал только в дни мероприятий. Три года назад его выставили на продажу за 150 млн рублей. Теперь владелец здания планирует разместить в нем торговую точку — вероятнее всего, там будет супермаркет «Магнит».

Фото: wikimapia.org

Альметьевский кинотеатр «Татарстан» выставили на продажу за 140 млн рублей. В здании 1964 года постройки имеются два кинозала на 81 и 210 мест, ресторан и кафе с кухней. В нулевые годы «Татарстан» превратился в клуб с музыкой, бильярдом и небольшим кинозалом, пережил пожар. Теперь здесь вместо показа фильмов — обычные магазины.

В Казани сменили свое назначение практически все кинотеатры, построенные в советский период. В кинотеатре «Победа» разместился театр имени Кариева, в доме, где работал «Костер», — офисы и торговые точки. «Идел» тоже стал торговым домом. Почти такая же судьба еще у четырех казанских кинотеатров.

Причину мора рыбы в озере Кабан выяснят экологи

Минэкологии Татарстана подтвердило факт мора рыбы в озере Средний Кабан. При этом сброса сточных вод выявлено не было.

Специалисты министерства взяли пробы воды, исследование которых займет неделю. Эксперты определили содержание кислорода в озере — он оказался на критически низкой отметке — 1,2 мг/куб. дм при норме не менее 6 мг/куб. дм. О том, что возле озера стоит невыносимый запах и брюхом вверх всплыла рыба, в соцсетях сообщили городские жители.

По мнению эколога Нафисы Мингазовой, содержание кислорода в воде могло сократиться по множеству причин, одна из которых — цветение воды. Она напомнила, что мор рыбы в Кабане наблюдался и ранее, и заметила, что у озера сильно загрязнен нижний слой донных отложений и нижний слой воды — токсичные вещества в водоеме копятся уже несколько десятилетий.

Праздник жертвоприношения — в условиях ограничения

Во вторник мусульмане Татарстана отметили Курбан-байрам. Второй год богослужения в мечетях прошли с ограничениями по численности присутствовавших — не более 100.

Традиционно праздник начался ранним утром с намаза, продолжился чтением вслух Корана, праздничной проповедью и коллективной молитвой. Желающие могли совершить и обряд жертвоприношения. В Москве Курбан-байрам прошел исключительно в онлайн-формате. Те из жителей Татарстана, кто не пошел на праздничное богослужение в мечеть, могли присоединиться к службе благодаря трансляции из Галеевской мечети, которую вел телеканал ТНВ. В Набережных Челнах на праздничный намаз в 15 мечетей города пришли более 2 тыс. человек.

Фото: Радиф Кашапов

После проповеди начался обряд жертвоприношения — купить жертвенного барана в Казани можно было за 8—11 тысяч рублей. Сопровождался праздник благотворительными акциями: «Накорми нуждающегося», в рамках которой можно было приобрести барашка за 10 тысяч рублей и передать мясо нуждающимся, еще одна — сбор в поддержку тяжелобольных детей в рамках акции «Ты не один». Кроме того, празднику в центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Казани посвятили большой семейный фестиваль «Курбан Фест».

Ватиканский список Казанской иконы Богоматери обрел новый дом

На следующий день в столице Татарстана, в день почитания Казанской иконы Божией Матери, патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

Храм был разрушен в 1932 году, а на его восстановление, которое шло по старинным фотографиям, рисункам и чертежам, потратили около 2 млрд рублей. Это добровольные пожертвования и средства из Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.

Перед религиозным обрядом освящения храма в него из Богоявленского собора в кремле Крестным ходом перенесли обретенную здесь в 1536 году икону Богородицы, в новом соборе она отныне будет находиться. За торжественной службой можно было наблюдать с экранов двух мониторов, установленных во дворе Богородицкого монастыря, а многие православные впервые участвовали в онлайн-литургии. Крестный ход собрал так много народа, что не было видно конца шествия.

Доступ в воссозданный собор получили только приглашенные и VIP-персоны. Для остальных верующих организовали видеотрансляцию Божественной литургии в сквере рядом с собором. Перед началом церемонии освящения храма патриарха Кирилла встретили президент республики Рустам Минниханов и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. На торжественное богослужение прибыл первый президент Татарстана и глава республиканского фонда «Возрождение», патронировавшего восстановительные работы, Минтимер Шаймиев. После всех церемоний патриарх Кирилл вручил награды РПЦ за особый вклад в воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери — главу республики наградили орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени, а Минтимера Шаймиева — орденом Преподобного Андрея Иконописца I степени. В свою очередь Минниханов вручил главе РПЦ орден «Дуслык».



Фото: Василий Иванов

После праздничных торжеств патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил президента Татарстана Рустама Минниханова восстановить комплекс Богородицкого монастыря. А в честь открытия воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери выпустили памятную почтовую марку. Торжественная церемония ее гашения прошла в Казанской ратуше

Казанскому стрелку еще не поставили точный диагноз

Газета ОНК на днях сообщила, что экспертиза Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского признала Ильназа Галявиева невменяемым.

Однако вслед за этим Следственный комитет России опроверг информацию, уточнив, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении 19-летнего стрелка еще не завершена.

Юристы отметили, что в случае признания Галявиева невменяемым ему грозит принудительное лечение, однако врачебная комиссия спустя какое-то время может перевести его на амбулаторное лечение. В СМИ появилась информация о том, что обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе могут этапировать из Москвы в Казань.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане нет оснований для локдауна

С начала эпидемии коронавируса диагноз COVID-19 официально получили 23 516 татарстанцев, выздоровели 20 938 человек.

Сейчас лечение в ковид-госпиталях проходят 3 562 жителя региона. Показатель заболеваемости в республике составляет 602,5 на 100 тысяч населения, а темп недельного прироста заболеваемости сохраняется на уровне 0,2%.

На сегодняшний день у 32 заболевших зафиксировали «британский» штамм COVID-19 и почти у полусотни — «индийский». «Бразильский» гамма-штамм, сообщила замглавы республиканского Роспотребнадзора Любовь Авдонина, не обнаружен. По ее словам, говорить о введении локдауна, как прошлогодней весной, нет необходимости, поскольку свою роль в сдерживании пандемии играют вакцинация и ограничительные меры.

Фото: Ринат Назметдинов

Кстати, прививки от коронавируса сделал уже 757 041 житель РТ, второй компонент вакцины получили 524 865 татарстанцев. 19 июля в регион поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V» (57 тыс. доз) «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Препараты распределили по медучреждениям. К концу недели в республику доставили еще одну партию из 40,2 тысячи доз «Спутника V». Вакцину «Спутник Лайт» пока ждут в Татарстане. Но ее уже предварительно распределили по медучреждениям, сообщил замминистра здравоохранения РТ — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



По-прежнему остро стоит вопрос с гражданами, которые получили первую дозу «Спутника», но не явились на второй этап, испугавшись реакции на нее организма. Медики в буквальном смысле уговаривают людей по телефону получить вторую дозу прививки.

Тем временем КФУ потребовал вакцинации всех сотрудников и студентов Казанского федерального университета не позднее 25 августа.

А Любовь Авдонина сообщила, что РПН рекомендует максимально снизить количество зрителей на играх «Рубина» — до 500 участников, включая членов команды и обслуживающий персонал: «Мы не говорим ни о 30%-ной, ни тем более о 70%-ной загрузке. Матчи должны пройти максимально без зрителей».

Флаг олимпийской сборной России доверили игроку казанского «Зенита»

В пятницу в Токио состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр — 2020.

Как известно, впервые в истории их проведения Олимпиаду из-за пандемии пришлось перенести на год. Торжественное открытие Игр прошло с ограничениями — на трибуны огромной арены пустили всего 950 человек. Эксперты уже называют Игры-2020, проходящие в Токио, самыми странными за всю историю их существования. Соревнования пройдут при пустых трибунах, а некоторых спортсменов уже отстранили от выступлений — у них положительный тест на ковид.

Фото: AFP / sport-express.ru

Российские спортсмены вышли на парад спортсменов во время открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знамя несли фехтовальщица Софья Великая и игрок казанского волейбольного клуба «Зенит» Максим Михайлов. В составе олимпийской команды России — 335 человек, из которых 20 — из Татарстана.

