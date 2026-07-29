Дело Дурова*: пожизненное, розыск и будущее Telegram в России
Юристы оценивают шансы на экстрадицию, а эксперты — перспективы работы мессенджера в стране
Основателя Telegram Павла Дурова* обвинили в содействии терроризму за отказ администрации мессенджера удалять каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов в России. По словам юристов, теперь ему грозит пожизненное заключение. Однако, как предположил адвокат Дмитрий Аграновский, исполнить юридические процедуры фактически сложно. Что препятствует аресту бизнесмена и как вынесенное обвинение повлияет на работу мессенджера — в материале «Реального времени».
Дурову* грозит пожизненное заключение в России по статье о содействии терроризму
Основателю Telegram Павлу Дурову* предъявили обвинение по статье о содействии терроризму и объявили его в международный розыск. Как сообщили в ФСБ России, причина претензий — отказ администрации мессенджера удалять каналы, чаты и ботов, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и массовых убийств в России, в результате которых погибли люди, включая женщин и детей, а ущерб оценили в несколько млрд рублей. Кроме того, по данным силовиков, сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через сервисы мессенджера с молодыми россиянами и втягивали их в террористическую деятельность.
Теперь, по словам юристов, основателю «телеги» может грозить пожизненное лишение свободы, если его вину по делу докажут. Дурова* также ждет блокировка счетов и всей недвижимости в России. Однако есть шанс, считают эксперты, что предприниматель избежит наказания при условии сотрудничества с ФСБ.
При этом представители власти в России отреагировали на это сообщение спокойно. Так, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Дуров* просто доигрался, несмотря на все предупреждения с российской стороны. Однако Колесник допустил, что основатель Telegram также мог попасть под влияние иностранных спецслужб, что стало причиной нежелания блокировать ресурсы.
Зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов от себя призвал бизнесмена выполнить требования ФСБ и Роскомнадзора, а экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров после случившегося попросил граждан не доверять собеседникам с сайтов знакомств.
Что касается самого Telegram, то у компании все еще есть шансы работать в России легально, несмотря на обвинения в адрес ее основателя, считают депутаты. Как объяснил Свинцов, для этого администраторам мессенджера необходимо открыть представительство, обрабатывать и хранить персональные данные в нашей стране, а еще взаимодействовать со спецслужбами в сфере противодействия террористическим угрозам и любой другой противоправной деятельности. Не удалять мессенджер для россиян призвал и член Комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.
«Сам продукт Telegram от этого изменится»
После вынесенного обвинения Дуров* может продолжить все дальше и дальше отводить юрисдикцию в другие места, частично или целиком отвязывать сервисы, которые у него связаны с Россией. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета, эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совфеде и консультант в Администрации президента РФ Артем Геллер.
— Однако сам продукт Telegram от этого изменится. Я не думаю, что разработчики или сам Павел* будут препятствовать доступу к своему продукту, — объяснил собеседник издания.
При этом, как отметил эксперт, Telegram довольно большой и у него есть много разных модулей, а у каждого из них — свои особенности. Часть модулей может находиться на серверах, которые работают в России, часть — у дружественных государств, часть — в других странах. В связи с этим, например, информационная часть о мессенджере рискует перестать работать в России.
«Вряд ли Дуров* явится сюда по вызову следствия, чтобы оказаться под стражей»
Жизнь Дурова* никак не изменится после вынесения обвинения. Здесь стоит учесть, что создатель Telegram имеет несколько гражданств, а страны своих граждан не выдают, если у них со своей стороны нет к ним вопросов. Более того, в России IT-специалист имеет право обратиться к защитникам, которые будут его делом заниматься, сообщил «Реальному времени» адвокат Дмитрий Аграновский.
Аграновский отметил, что на практике действительно бывают случаи, когда власти стран, например Испании, выдают обвиняемых по обычным общеуголовным делам, таким как убийство, но Дуров* не совершал такого преступления.
— Как говорится, убийство — оно и в Африке убийство, а вот подобного рода преступления рассматриваются везде по-разному. Я думаю, что власти других стран все спишут на политические мотивы, — резюмировал адвокат.
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Справка
* 30.07.26 внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.