Дело Дурова*: пожизненное, розыск и будущее Telegram в России

Юристы оценивают шансы на экстрадицию, а эксперты — перспективы работы мессенджера в стране

Фото: Динар Фатыхов

Основателя Telegram Павла Дурова* обвинили в содействии терроризму за отказ администрации мессенджера удалять каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки терактов в России. По словам юристов, теперь ему грозит пожизненное заключение. Однако, как предположил адвокат Дмитрий Аграновский, исполнить юридические процедуры фактически сложно. Что препятствует аресту бизнесмена и как вынесенное обвинение повлияет на работу мессенджера — в материале «Реального времени».

Дурову* грозит пожизненное заключение в России по статье о содействии терроризму

Основателю Telegram Павлу Дурову* предъявили обвинение по статье о содействии терроризму и объявили его в международный розыск. Как сообщили в ФСБ России, причина претензий — отказ администрации мессенджера удалять каналы, чаты и ботов, которые украинские спецслужбы использовали для подготовки терактов и массовых убийств в России, в результате которых погибли люди, включая женщин и детей, а ущерб оценили в несколько млрд рублей. Кроме того, по данным силовиков, сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через сервисы мессенджера с молодыми россиянами и втягивали их в террористическую деятельность.

Теперь, по словам юристов, основателю «телеги» может грозить пожизненное лишение свободы, если его вину по делу докажут. Дурова* также ждет блокировка счетов и всей недвижимости в России. Однако есть шанс, считают эксперты, что предприниматель избежит наказания при условии сотрудничества с ФСБ.



При этом представители власти в России отреагировали на это сообщение спокойно. Так, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Дуров* просто доигрался, несмотря на все предупреждения с российской стороны. Однако Колесник допустил, что основатель Telegram также мог попасть под влияние иностранных спецслужб, что стало причиной нежелания блокировать ресурсы.

Зампред Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов от себя призвал бизнесмена выполнить требования ФСБ и Роскомнадзора, а экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров после случившегося попросил граждан не доверять собеседникам с сайтов знакомств.

Что касается самого Telegram, то у компании все еще есть шансы работать в России легально, несмотря на обвинения в адрес ее основателя, считают депутаты. Как объяснил Свинцов, для этого администраторам мессенджера необходимо открыть представительство, обрабатывать и хранить персональные данные в нашей стране, а еще взаимодействовать со спецслужбами в сфере противодействия террористическим угрозам и любой другой противоправной деятельности. Не удалять мессенджер для россиян призвал и член Комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.



«Сам продукт Telegram от этого изменится»

После вынесенного обвинения Дуров* может продолжить все дальше и дальше отводить юрисдикцию в другие места, частично или целиком отвязывать сервисы, которые у него связаны с Россией. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета, эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совфеде и консультант в Администрации президента РФ Артем Геллер.

— Однако сам продукт Telegram от этого изменится. Я не думаю, что разработчики или сам Павел* будут препятствовать доступу к своему продукту, — объяснил собеседник издания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, как отметил эксперт, Telegram довольно большой и у него есть много разных модулей, а у каждого из них — свои особенности. Часть модулей может находиться на серверах, которые работают в России, часть — у дружественных государств, часть — в других странах. В связи с этим, например, информационная часть о мессенджере рискует перестать работать в России.



— Как это может проявиться? Например, для российской аудитории начнут позже выпускать релизы о работе компании, не тестировать на нас определенные новые функции или откладывать их на вторую-третью очередь, перестать ориентироваться маркетингом на Россию. Однако ждать удаления сторис или других санкций от Telegram в отношении россиян не стоит, — резюмировал эксперт.

«Вряд ли Дуров* явится сюда по вызову следствия, чтобы оказаться под стражей»

Жизнь Дурова* никак не изменится после вынесения обвинения. Здесь стоит учесть, что создатель Telegram имеет несколько гражданств, а страны своих граждан не выдают, если у них со своей стороны нет к ним вопросов. Более того, в России IT-специалист имеет право обратиться к защитникам, которые будут его делом заниматься, сообщил «Реальному времени» адвокат Дмитрий Аграновский.



— Естественно, вряд ли Дуров* явится сюда по вызову следствия, чтобы оказаться под стражей, а там, где он сейчас находится, ему точно ничего не грозит. Даже если он окажется в стране, с которой у нас хорошие отношения и подписаны соответствующие межправительственные соглашения, мне кажется, что сейчас трудно представить государство, которое рискнуло бы задержать и выдать нам создателя мессенджера. Иными словами, юридические процедуры есть, а исполнить их фактически сложно, — указал собеседник издания.

Аграновский отметил, что на практике действительно бывают случаи, когда власти стран, например Испании, выдают обвиняемых по обычным общеуголовным делам, таким как убийство, но Дуров* не совершал такого преступления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как говорится, убийство — оно и в Африке убийство, а вот подобного рода преступления рассматриваются везде по-разному. Я думаю, что власти других стран все спишут на политические мотивы, — резюмировал адвокат.

Никита Егоров