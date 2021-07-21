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День Казанской иконы Божией Матери: крестный ход, долгожданное освящение собора и первая литургия

08:00, 21.07.2021 3
День Казанской иконы Божией Матери: крестный ход, долгожданное освящение собора и первая литургия
Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня, в день почитания Казанской иконы Божией Матери, состоится освящение воссозданного собора в честь православной святыни. Традиционно 21 июля проходит крестный ход с иконой из Благовещенского собора Кремля в Казанско-Богородицкий монастырь. После прибытия иконы на место обретения образа Богородицы в 1579 году начнется освящение Казанского собора, а затем в храме будет совершена первая Божественная литургия. «Реальное время» следит за этими событиями в видеотрансляции телеканала ТНВ.

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комментарии

  • Анонимно 08:06
    Спасибо!
    С Праздником!
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  • Анонимно 08:44
    С праздником! Спасибо за прямой эфир!
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  • Анонимно 09:50
    С праздником! Не буду уж писать, почему в кремле вчера так же праздник не устраивали
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