День Казанской иконы Божией Матери: крестный ход, долгожданное освящение собора и первая литургия
Сегодня, в день почитания Казанской иконы Божией Матери, состоится освящение воссозданного собора в честь православной святыни. Традиционно 21 июля проходит крестный ход с иконой из Благовещенского собора Кремля в Казанско-Богородицкий монастырь. После прибытия иконы на место обретения образа Богородицы в 1579 году начнется освящение Казанского собора, а затем в храме будет совершена первая Божественная литургия. «Реальное время» следит за этими событиями в видеотрансляции телеканала ТНВ.
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С Праздником!