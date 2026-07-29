В Татарстане объявили штормовое предупреждение

По Татарстану и в Казани ожидаются грозы и шквалистые усиления ветра до 24 м/с

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью и днем 30 июля местами по Татарстану и в Казани ожидаются грозы и шквалистые усиления ветра до 15—20 м/с, локально — до 24 м/с. Прогнозируются сильные дожди, ливни, в отдельных районах град.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, вечером 27 июля в Татарстане тоже объявляли штормовое предупреждение. В Аксубаевском районе из-за сильного шквалистого ветра с нескольких домов и хозяйственных построек частично сорвало крышу. Из-за падения деревьев без света остались более тысячи абонентов еще в четырех районах.



Галия Гарифуллина