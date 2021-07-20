Курбан-байрам в Казани: благотворительные акции, семейные праздники и жертвенное мясо
Улица Насыри стала местом молитвы
Сегодня в Казани начали отмечать Курбан-байрам: второй год с коронавирусными ограничениями по количеству человек в мечети — не более 100. Это вынуждает духовенство выходить на улицы и соблюдать дистанцию.
Не более ста человек, или чем полезен онлайн
Праздник начался с утреннего намаза в половине третьего, продолжился чтением вслух Корана, который перешел в праздничную проповедь и коллективную молитву. В этом году в мечети могут находиться до 100 человек, используя маски и отдельные молитвенные коврики, остальным рекомендуют молиться на примечетной территории. Также можно совершить и обряд жертвоприношения — дистанционно по заказу. В Москве Курбан-байрам и вовсе проходит исключительно в онлайн-формате.
Как отметил в поздравлении муфтий Татарстана Камиль хазрата Самигуллин: «Курбан-байрам — это торжество преданности и благодарности Аллаху за Его несметные дары и милосердие. Это великая возможность для нас доказать Ему нашу верность не только через поклонение, но и посредством своего имущества».
Камиль хазрат читал проповедь из Галеевской мечети с трансляцией на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и YouTube-канале «Хузур ТВ». В этой же мечети приняли участие в праздничном намазе президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров и другие официальные лица.
Новая разметка на Насыри
Мечеть Марджани проводит праздничный намаз вне своих стен. Еще вчера на улице Каюма Насыри малярной лентой провели разметку, а у дома 25, где магазин сувениров, поставили кафедру-минбар.
Сегодня территорию перед мечетью отделили ограждениями, правда, досмотр к нашему приходу не проводят, полиция просто наблюдает за процессом. Часть молящихся сидит перед имамом, они принесли коврики, часть выстроилась ближе к воротам, они потом будут молиться стоя, с легким поклоном — Мансур хазрат Джалалетдинов говорит, что это дозволяется. Несмотря на то, что ДУМ РТ рекомендовало пожилым людям отказаться от посещения намаза, таковых здесь немало, впрочем, как и молодых мусульман.
Уличный формат моления несколько смещает акценты и правила. К примеру, фотографы ходят перед молящимися, включая девушку в легком длинном платье. Там, где улица размечена, выстраиваются лишь обладатели ковриков. А вот проповедь слышат все, у кого распахнуты окна. Мансур хазрат подробно касается темы пандемии:
— Везде войны, распутство. Вероятно, пришедшая беда — это нам наказание. Откуда пришла эта пандемия, для чего? Поняло ли человечество, успокоилось ли? Нет.
Среди пришедших немало приезжих, так что имам касается темы добрососедства, иногда переходя на русский:
— Тут и татары, башкиры, азербайджанцы, дагестанцы, люди с Кавказа, кого только нет. Даже с Африки приехали, есть люди из Аравии. Что нас объединяет? Ислам. Не испугались вируса, пришли в мечеть.
— Мне порой приходится ездить в другие регионы, общаться с представителями культурных автономий, — продолжил Джалалетдинов. — Мне говорят: ну у вас Татарстан. У вас Шаймиев, Минниханов, Мухамметшин. У нас по-другому. Сейчас же стали по-другому говорить. Недавно был в Мордовии, виделся с татарами. И они говорят: в 1996-м приезжал Минтимер Шарипович. И тогда главе, Меркушкину, он сказал, что-то не вижу я у вас мечетей. И теперь они в каждой деревне.
Озвучил хазрат и планы по строительству большой соборной мечети, напомнил лозунги «Без булдырабыз» и «Без бергә» и анонсировал грядущий саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».
Транзакция за барана
После проповеди люди либо с товарными чеками, либо с деньгами потянулись во двор на углу Насыри и Карима, где ждали своего часа жертвенные барашки. В загонах их разделили по ценовым категориям — от 8 до 11 тысяч. В Казани таких мест для заклания животных — 16.
— Скажите, а можно на карту перевести? — обратился мужчина к кассиру, не дожидаясь своей очереди.
— Не знаю, надо уточнить у Мансура, — как выяснилось, организаторы к такому повороту не были готовы.
Между тем молодые прихожане из числа учеников медресе начали сгонять баранов. В этом году размер нисаба (минимального достатка) составил 36 тысяч рублей. Это значит, что каждый мусульманин, у которого есть такая сумма, должен совершить жертвоприношение.
Традиционно праздник сопровождается благотворительными акциями. К примеру, в этом году фонд «Закят» ДУМ РТ вновь объявил акцию «Накорми нуждающегося», в рамках которой можно приобрести барашка в фонде за 10 тысяч рублей и передать жертвенное мясо нуждающимся. В прошлом мясо получили около 750 малоимущих семей Казани и пять социальных учреждений республики.
Еще одна акция — сбор в поддержку тяжелобольных детей в рамках акции «Ты не один» — «Без синең белән»: для 12-летнего Артура Закирова (у него ДЦП и симптоматическая эпилепсия, стоимость очередного реабилитационного курса составляет 60 000 рублей) и 10-летней Чулпан Ахметшиной (у девочки ДЦП, шунтированная гидроцефалия, эпилепсия, ЗПМР, ЗРР — ее очередной курс реабилитации стоит 100 000 рублей). Для оказания помощи можно отправить SMS-сообщение со словом ЗАКЯТ на короткий номер 7715 (50 руб). Или ЗАКЯТ пробел СУММА. Также переводы принимаются на карту СБ 6390 0262 9014 6262 29 (Ильнур Махмутович А.). Назначение: Артуру или Чулпан.
Днем праздник продолжится: к примеру, с 13.30 до 17.00 в центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет большой семейный фестиваль «Курбан Фест». В программе — исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, анимационное и велошоу, мастер-классы для детей (например, мехенди, раскрашивание гипсовых фигурок, роспись деревянных брошей, нейрорисование, научное шоу). Главная тема — «Связь времен — прошлое, настоящее, будущее». Отметим, что принять участие в празднике могут люди любых вероисповеданий.
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Православный христианин.