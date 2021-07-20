Курбан-байрам в Казани: благотворительные акции, семейные праздники и жертвенное мясо

Улица Насыри стала местом молитвы

Фото: Радиф Кашапов

Сегодня в Казани начали отмечать Курбан-байрам: второй год с коронавирусными ограничениями по количеству человек в мечети — не более 100. Это вынуждает духовенство выходить на улицы и соблюдать дистанцию.

Не более ста человек, или чем полезен онлайн

Праздник начался с утреннего намаза в половине третьего, продолжился чтением вслух Корана, который перешел в праздничную проповедь и коллективную молитву. В этом году в мечети могут находиться до 100 человек, используя маски и отдельные молитвенные коврики, остальным рекомендуют молиться на примечетной территории. Также можно совершить и обряд жертвоприношения — дистанционно по заказу. В Москве Курбан-байрам и вовсе проходит исключительно в онлайн-формате.

Как отметил в поздравлении муфтий Татарстана Камиль хазрата Самигуллин: «Курбан-байрам — это торжество преданности и благодарности Аллаху за Его несметные дары и милосердие. Это великая возможность для нас доказать Ему нашу верность не только через поклонение, но и посредством своего имущества».

Камиль хазрат читал проповедь из Галеевской мечети с трансляцией на телеканалах «ТНВ Татарстан», «ТНВ Планета» и «Хузур ТВ», официальном сайте ДУМ РТ dumrt.ru и YouTube-канале «Хузур ТВ». В этой же мечети приняли участие в праздничном намазе президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель аппарата президента республики Асгат Сафаров и другие официальные лица.

Часть молящихся сидит перед имамом, они принесли коврики, часть выстроилась ближе к воротам.

Новая разметка на Насыри

Мечеть Марджани проводит праздничный намаз вне своих стен. Еще вчера на улице Каюма Насыри малярной лентой провели разметку, а у дома 25, где магазин сувениров, поставили кафедру-минбар.

Сегодня территорию перед мечетью отделили ограждениями, правда, досмотр к нашему приходу не проводят, полиция просто наблюдает за процессом. Часть молящихся сидит перед имамом, они принесли коврики, часть выстроилась ближе к воротам, они потом будут молиться стоя, с легким поклоном — Мансур хазрат Джалалетдинов говорит, что это дозволяется. Несмотря на то, что ДУМ РТ рекомендовало пожилым людям отказаться от посещения намаза, таковых здесь немало, впрочем, как и молодых мусульман.

Уличный формат моления несколько смещает акценты и правила. К примеру, фотографы ходят перед молящимися, включая девушку в легком длинном платье. Там, где улица размечена, выстраиваются лишь обладатели ковриков. А вот проповедь слышат все, у кого распахнуты окна. Мансур хазрат подробно касается темы пандемии:

— Везде войны, распутство. Вероятно, пришедшая беда — это нам наказание. Откуда пришла эта пандемия, для чего? Поняло ли человечество, успокоилось ли? Нет.

Озвучил хазрат и планы по строительству большой соборной мечети, напомнил лозунги «Без булдырабыз» и «Без бергә» и анонсировал грядущий саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Среди пришедших немало приезжих, так что имам касается темы добрососедства, иногда переходя на русский:

— Тут и татары, башкиры, азербайджанцы, дагестанцы, люди с Кавказа, кого только нет. Даже с Африки приехали, есть люди из Аравии. Что нас объединяет? Ислам. Не испугались вируса, пришли в мечеть.

— Мне порой приходится ездить в другие регионы, общаться с представителями культурных автономий, — продолжил Джалалетдинов. — Мне говорят: ну у вас Татарстан. У вас Шаймиев, Минниханов, Мухамметшин. У нас по-другому. Сейчас же стали по-другому говорить. Недавно был в Мордовии, виделся с татарами. И они говорят: в 1996-м приезжал Минтимер Шарипович. И тогда главе, Меркушкину, он сказал, что-то не вижу я у вас мечетей. И теперь они в каждой деревне.

Озвучил хазрат и планы по строительству большой соборной мечети, напомнил лозунги «Без булдырабыз» и «Без бергә» и анонсировал грядущий саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Транзакция за барана

После проповеди люди либо с товарными чеками, либо с деньгами потянулись во двор на углу Насыри и Карима, где ждали своего часа жертвенные барашки. В загонах их разделили по ценовым категориям — от 8 до 11 тысяч. В Казани таких мест для заклания животных — 16.

— Скажите, а можно на карту перевести? — обратился мужчина к кассиру, не дожидаясь своей очереди.

— Не знаю, надо уточнить у Мансура, — как выяснилось, организаторы к такому повороту не были готовы.

Между тем молодые прихожане из числа учеников медресе начали сгонять баранов. В этом году размер нисаба (минимального достатка) составил 36 тысяч рублей. Это значит, что каждый мусульманин, у которого есть такая сумма, должен совершить жертвоприношение.

В загонах их разделили по ценовым категориям — от 8 до 11 тысяч.

Традиционно праздник сопровождается благотворительными акциями. К примеру, в этом году фонд «Закят» ДУМ РТ вновь объявил акцию «Накорми нуждающегося», в рамках которой можно приобрести барашка в фонде за 10 тысяч рублей и передать жертвенное мясо нуждающимся. В прошлом мясо получили около 750 малоимущих семей Казани и пять социальных учреждений республики.

Еще одна акция — сбор в поддержку тяжелобольных детей в рамках акции «Ты не один» — «Без синең белән»: для 12-летнего Артура Закирова (у него ДЦП и симптоматическая эпилепсия, стоимость очередного реабилитационного курса составляет 60 000 рублей) и 10-летней Чулпан Ахметшиной (у девочки ДЦП, шунтированная гидроцефалия, эпилепсия, ЗПМР, ЗРР — ее очередной курс реабилитации стоит 100 000 рублей). Для оказания помощи можно отправить SMS-сообщение со словом ЗАКЯТ на короткий номер 7715 (50 руб). Или ЗАКЯТ пробел СУММА. Также переводы принимаются на карту СБ 6390 0262 9014 6262 29 (Ильнур Махмутович А.). Назначение: Артуру или Чулпан.

Днем праздник продолжится: к примеру, с 13.30 до 17.00 в центральном парке культуры и отдыха имени Горького пройдет большой семейный фестиваль «Курбан Фест». В программе — исполнение мунаджатов, нашидов, стихов, анимационное и велошоу, мастер-классы для детей (например, мехенди, раскрашивание гипсовых фигурок, роспись деревянных брошей, нейрорисование, научное шоу). Главная тема — «Связь времен — прошлое, настоящее, будущее». Отметим, что принять участие в празднике могут люди любых вероисповеданий.

1 / 37 Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов

Радиф Кашапов