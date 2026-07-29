Терехов в звене с Семеновым, а Денисенко с Хмелевским: конструктор состава «Ак Барса»

В каких сочетаниях играли бы казанские хоккеисты, если бы сезон КХЛ начался уже завтра?

Фото: Динар Фатыхов

На следующей неделе хоккеисты «Ак Барса» начнут подготовку к новому сезону КХЛ, завершив отпуск. В материале «Реального времени» разбираем, в каком составе казанская команда подходит к началу сборов. Пока конфигурация звеньев держится на предположениях, поскольку многое зависит от трансферных новостей августа. Болельщики надеются, что клубу удастся закрыть самые болезненные кадровые пробелы.

«Ак Барс» выглядит разобранным — в августе ситуация изменится?

Летнее межсезонье 2026 года — одно из самых сложных в карьере генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина. Казанский клуб покинули Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Илья Карпухин, Степан Фальковский, Илья Сафонов, Михаил Фисенко. Вплоть до середины июля не было понимания, останутся ли в команде Тимур Билялов, Григорий Денисенко, Артем Галимов. Но этих игроков, к своему счастью, клуб сохранил.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем не менее состав, дошедший до финала Кубка Гагарина в этом году, сильно оскудел к новому сезону КХЛ. Из новых трансферов на вход — лишь приезд нападающего Алексея Бывальцева из «Автомобилиста». Да, игрок опытный, форварда отлично знает главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Но сказать, что Бывальцев прилично усилит казанскую команду, — сложно. Нападающий, конечно, увеличит глубину состава, но не более того.

Вне всякого сомнения, в течение всего августа Марат Валиуллин будет усердно работать на трансферном рынке, чтобы пригласить для Анвара Гатиятулина качественных хоккеистов, которые смогут достойно заменить ушедших лидеров. Впрочем, пока это только красивые слова, питающие надежды болельщиков «Ак Барса». Давайте посмотрим, в каком виде предстанет казанская команда к началу сборов и в каких сочетаниях играл бы «Ак Барс», если бы сезон начинался уже на следующей неделе.

Конструктор состава «Ак Барса» на сегодняшний день

Мнение спортивной редакции «Реального времени» субъективное, и кто-то из фанатов казанцев может с ним не согласиться. Но в целом тот состав, который мы представим вам сейчас, наиболее логичен и предсказуем в нынешних обстоятельствах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru



Нападающие:

Первое звено: Терехов (Семен) — Семенов — Галимов

Второе звено: Денисенко — Хмелевский — Пустозеров

Третье звено: Алистров (Жулин, Бровкин) — Бывальцев — Галеев

Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Замалтдинов

Защитники:

Первая пара: Лямкин — Миллер

Вторая пара: Марченко — Терехов (Степан)

Третья пара: Евсеев — Яруллин

Четвертая пара: Бардин — Иванов

Вратари:

Билялов — Арефьев

Билялов снова — основной вратарь, а Терехов заслужил шанс проявить себя в первом звене

По тандему вратарей все предельно понятно. Летом допускался вариант, что Тимур Билялов может покинуть «Ак Барс» в статусе неограниченно свободного агента. Однако клуб сумел договориться о двухлетнем контракте с 31-летним вратарем, который последние пять, а то и шесть лет стабильно сохраняет статус основного голкипера команды. Его сменщиком будет молодой вратарь Максим Арефьев, который здорово проявил себя в минувшем сезоне. В предстоящем регулярном чемпионате воспитанник системы «Ак Барса» будет получать куда больше игрового времени на льду от Анвара Гатиятулина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что касается первого звена, то тройка, по мнению нашей редакции, должна выглядеть так: Семен Терехов — Кирилл Семенов — Артем Галимов.

Терехов явно перерос уровень ВХЛ и давно заслужил шанс провести полноценный сезон в основном составе «Ак Барса» в КХЛ. Партнеры Семена очень хвалят его бросок, некоторые даже называют его чуть ли не сильнейшим в лиге. Терехов здорово оснащен технически, и это наглядно чувствуется, когда нападающий спускается выступать за «Нефтяник» в ВХЛ.

В связке с Кириллом Семеновым Терехов неоднократно появлялся в матчах «Ак Барса» в прошлых сезонах. Поэтому допускаем, что Гатиятулин не будет рушить этот дуэт. По Артему Галимову все ясно без слов. Одна из главных звезд команды по своему положению должна присутствовать в первой тройке.

Хмелевский вместе с Пустозеровым и Денисенко во втором звене

Второе звено: Григорий Денисенко — Александр Хмелевский — Алексей Пустозеров. Любопытное сочетание, которое до сих пор ни разу не использовалось Анваром Гатиятулиным. Подобное сочетание — мера вынужденная. Да, в прошлом сезоне Хмелевский играл с краю в тройке с Семеновым. Но номинально по позиции Александр — именно центр. В текущей ситуации Гатиятулину слишком невыгодно использовать двух центральных нападающих в одном звене. Поэтому Хмелевский будет «центровать» вторую тройку, а в партнерах у форварда будут Григорий Денисенко и Алексей Пустозеров. Последний сильно прибавил во второй половине минувшего регулярного чемпионата и был одной из важных единиц «Ак Барса» в плей-офф Кубка Гагарина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На удивление, самым непростым для нашей редакции был выбор исполнителей именно в третье звено «Ак Барса», так как с четвертой тройкой все очевидно — Дыняк — Кателевский — Замалтдинов, которые при Анваре Гатиятулине редко разбиваются по разным звеньям.

В третье сочетание идеально интегрируется Алексей Бывальцев, который в интервью пресс-службе «Ак Барса» обозначил, что ожидает от себя разнообразных ролей в команде. Он может сыграть и оборонительного форварда, и создать достаточный потенциал в атаке для партнеров.

Компаньонов для Бывальцева действительно было определить непросто. Крайних нападающих в третьем звене могут сыграть и Владимир Алистров, и Тимофей Жулин, и Артур Бровкин, и Ильдан Галеев. Анвар Гатиятулин еще во времена работы в челябинском хоккее прочно зарекомендовал себя в качестве тонкого мастера во взаимодействии с молодежью. Поэтому логично ожидать, что в новом сезоне кто-то из местных воспитанников «Ак Барса» обязательно выстрелит в основном составе команды.

Что по защитникам в «Ак Барсе»?

В отличие от нападающих, защитники «Ак Барса» не подверглись столь радикальной ротации. Пары Лямкин — Миллер и Марченко — Терехов (Степан) не нуждаются в лишних описаниях. В течение всего прошлого сезона хоккеисты играли друг с другом в защите и смотрелись очень добротно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вернувшийся из «Амура» Никита Евсеев, вероятно, встанет вместе с опытным Альбертом Яруллиным. Последний пропустил большую часть сезона из-за разрыва крестообразных связок. Резерв обороны в свою очередь составят защитники Игорь Бардин и Александр Иванов.