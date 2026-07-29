Глава Удмуртии Бречалов ушел в отставку
Временно исполняющей обязанности руководителя региона назначена Ольга Абрамова
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Он ушел в отставку по собственному желанию.
— Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности Главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Удмуртской Республики, — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».