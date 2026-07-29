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Глава Удмуртии Бречалов ушел в отставку

12:08, 29.07.2026

Временно исполняющей обязанности руководителя региона назначена Ольга Абрамова

Глава Удмуртии Бречалов ушел в отставку
Фото: взято с официального сайта Воткинского района

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Он ушел в отставку по собственному желанию.

— Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности Главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Удмуртской Республики, — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Вадим Вахрушев

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