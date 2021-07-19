На восстановление собора Казанской иконы Божией Матери потратили 2 млрд рублей

Фото: Марат Ким

21 июля состоится освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Работы по восстановлению утраченного в 1932 году храма полностью завершены. Они длились с 2016 года. На это было затрачено около 2 млрд рублей — добровольных пожертвований и средств из Республиканского фонда возрождения памятников истории культуры РТ. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Исторический вид храма восстанавливали по старинным фотографиям, рисункам и чертежам. Площадь собора составила 1,6 тыс. кв.м. Общий вес конструкций достигает 124 тыс. тонн, высота храма с учетом креста — 55 м.

На территории собора создан сквер площадью почти 1,4 тыс кв. м. На монастырской территории высажено два палисадника для посетителей и паломников.

Также завершены работы по ремонту фасадов двух зданий, входящих в комплекс монастыря (дома наместника и Софийской церкви). На месте захоронения митрополита Феофана установлено надгробие.

Ранее «Реальное время» публиковало полную историю восстановления собора.