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Выборы в Удмуртии состоятся осенью 2027 года

13:55, 29.07.2026

Выборы пройдут в Единый день голосования

Выборы в Удмуртии состоятся осенью 2027 года
Фото: Реальное время

В Удмуртии выборы главы республики пройдут в сентябре 2027 года. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

— Сентябрь 2027 года, в Единый день голосования, — передает ТАСС.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначена Ольга Абрамова.


Вадим Вахрушев

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