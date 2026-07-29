Выборы в Удмуртии состоятся осенью 2027 года
Выборы пройдут в Единый день голосования
В Удмуртии выборы главы республики пройдут в сентябре 2027 года. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
— Сентябрь 2027 года, в Единый день голосования, — передает ТАСС.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначена Ольга Абрамова.
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