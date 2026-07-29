«Магнит Маркет» опроверг информацию о закрытии и прекращении работы с селлерами

Он изменит бизнес-модель и откажется от стратегии универсального маркетплейса

Фото: Динар Фатыхов

«Магнит Маркет» принял решение изменить бизнес-модель. Однако компания не закроется и не прекратит работу с селлерами, сообщила РБК ее пресс-служба.

«Магнит Маркет» уйдет от стратегии универсального маркетплейса и «лобовой» конкуренции с крупнейшими игроками. Он станет «расширенной полкой», которая дополнит основной ассортимент сети товарами бытовой химии, косметики и для дома.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Традиционная витрина «Магнит Маркета» действительно претерпит изменения, но это не единственная витрина «Магнита». У компании быстро растет «Магнит Доставка», платформу которой ретейлер рассматривает как один из вариантов дальнейшей работы с селлерами. <...> Мы будем тестировать новую операционную модель, которая дает максимальную синергию в рамках экосистемы «Магнита» и при этом эффективна на рынке, где доминируют два крупных игрока, — говорится в сообщении.

Напомним, маркетплейс «Магнит Маркет» официально был создан в 2024 году после интеграции татарстанской онлайн-площадки KazanExpress и ее ребрендинга.

Галия Гарифуллина