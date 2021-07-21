В Татарстан поступила вакцина «КовиВак»

В Татарстане поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве республики.

Вакцины поступили 19 июля. Сейчас препараты развозят по медучреждениям.

Фото: mos.ru

По данным на 17 июля, в Татарстане от коронавируса привились 722 606 человека. 480 144 из них получили второй компонент вакцины от COVID-19.

«Реальное время» ранее выяснило, как организована вакцинация в компаниях Татарстана.



Татьяна Леухина