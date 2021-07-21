В Татарстан поступила вакцина «КовиВак»
В Татарстане поступили партии всех трех вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве республики.
Вакцины поступили 19 июля. Сейчас препараты развозят по медучреждениям.
По данным на 17 июля, в Татарстане от коронавируса привились 722 606 человека. 480 144 из них получили второй компонент вакцины от COVID-19.
«Реальное время» ранее выяснило, как организована вакцинация в компаниях Татарстана.
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