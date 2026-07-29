Сенат США проголосовал за рассмотрение санкционного законопроекта против России

За переход к дебатам проголосовали 86 сенаторов против 12

Сенат США преодолел первый процедурный барьер на пути к принятию законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. В ходе голосования 86 сенаторов поддержали переход к дебатам, 12 выступили против.

По регламенту на обсуждение отводится до 30 часов, однако сенаторы могут договориться сократить этот срок. Если им это удастся, следующее голосование о переходе к непосредственному рассмотрению документа может состояться раньше, сообщает РИА «Новости».

После завершения дебатов потребуется еще одно процедурное голосование, для которого необходимо не менее 60 голосов, а затем — окончательное голосование по законопроекту простым большинством.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении более чем 1,6 тыс. компаний, связанных с Россией.

Вадим Вахрушев