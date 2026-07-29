В России вырос спрос на установку газобаллонного оборудования в машину
Эксперты — о том, во сколько обойдется поставить ГБО, от чего зависит стоимость и нюансах эксплуатации
На фоне топливного кризиса в некоторых регионах России в два раза вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. При этом стоимость таких работ, например, в Казани достигает 125 тысяч рублей. От чего зависят цены, какие нюансы и риски стоит учитывать при эксплуатации автомобиля с ГБО, почему метан дороже пропан-бутана и какая доля водителей ездит на газе — «Реальному времени» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.
«На сертифицированных станциях — очереди, запись расписана до середины августа»
На фоне проблем с топливом в регионах России наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Даже несмотря на то что ситуация с продажей бензина на АЗС в последние недели улучшилась, эта услуга по-прежнему популярна. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердил эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.
Перебои с топливом в России наблюдаются с конца мая. Например, в Краснодаре около 50% автозаправочных станций временно приостановили работу, а в Крыму свободная продажа топлива для частных лиц была прекращена. 28 июня власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В некоторых регионах, включая Дагестан, Белгород, Калининград, Липецкую и Саратовскую области, а также Красноярский край, установили ограничения на объем продажи топлива на одну машину.
Решить топливный кризис региональные власти пытаются за счет дополнительных поставок топлива. Рустам Минниханов поручил ответственным службам регулярно проверять работу автозаправок и принимать меры при выявлении нарушений. Как заверили в пресс-службе раиса Татарстана, в Казани запасов топлива достаточно, поставки бензина идут по графику, а для каких-то АЗС объемы привозимого топлива даже увеличили. Что касается километровых очередей для «пополнения бака», то причина ажиотажа — в массовом выкупе бензина впрок: суточная норма (около 15 тонн топлива) раскупалась примерно за шесть часов. К тому же некоторые заливали топливо не в бак, а в канистры для запаса.
В Татарстане создали штаб для контроля ситуации с топливом. Рустам Минниханов поручил штабу продолжить работу по проверке фактов отсутствия горючего на отдельных АЗС и совместно с Татарстанским УФАС проводить проверки фактов необоснованного повышения розничных цен. Отдельно раис республики поручил держать на контроле вопрос обеспечения топливом общественного транспорта, скорой медицинской помощи, коммунальных и дорожных служб, правоохранительных органов, сельскохозяйственных предприятий. В случае последних вопрос уже решен.
«Стоимость установки зависит от производителя, размера баллона, форсунок и мощности редуктора»
Для справки: согласно опубликованным газозаправочными станциями данным, стоимость газа в Казани варьируется от 25 до 45 рублей за литр.
На сегодняшний день стоимость установки ГБО в городе составляет в среднем от 33 тыс. до 54 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована на сайтах организаций, занимающихся подобными работами.
Причем за последний год стоимость таких работ выросла примерно на 6,5% (или около 2 тыс. рублей), сообщили «Реальному времени» в одной из компаний, специализирующихся на таких услугах.
— Стоимость установки зависит от производителя, размера баллона, форсунок и мощности редуктора, — рассказали корреспонденту газеты в одной из фирм.
В другой организации добавили, что на стоимость услуг влияет и марка машины.
— Установить ГБО на Daewoo Nexia стоит 40 тыс. рублей с оборудованием, а на Renault Sandero — 125 тыс. рублей. Рост стоимости связан с тем, что на Sandero газовое оборудование установить тяжелее: неудобно по сравнению с Nexia, — объяснил сотрудник компании.
«Неправильная работа газовой системы может привести к раннему прогару клапанов в двигателе»
Эксплуатация автомобиля с ГБО требует повышенного внимания со стороны владельцев такой машины, так как в данном случае человек устанавливает дополнительное оборудование, если, конечно, речь идет не о заводской установке. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт Петр Баканов.
Еще один момент касается работы двигателя на газе. Как объяснил автоэксперт, есть такое понятие, как стехиометрическое число, — соотношение пропорций воздуха и топлива. Например, для бензина оно составляет 14,7:1 (на 1 кг топлива требуется 14,7 кг воздуха). Если установленные пропорции нарушаются, то водитель сразу почувствует изменения в работе мотора.
— С газом же этого не происходит, поскольку у него другое стехиометрическое число, и изменения в работе двигателя на газе не столь заметны. По этой причине неправильная работа газовой системы может привести к раннему прогару клапанов в двигателе. Именно поэтому эксплуатация автомобиля на газе требует просто повышенного внимания: знания самой темы, установки профессионалами и своевременного обслуживания газовой системы, — отметил автоэксперт.
Кроме эксплуатационных нюансов надо учесть и требования законодательства. Как объяснил Попов, для установки ГБО нужно сперва получить заключение лаборатории о том, что оборудование можно поставить на автомобиль. Затем с этим заключением водитель должен обратиться в ГИБДД и взять разрешение на установку оборудования, смонтировать его в сертифицированной конторе, а после — пройти техосмотр и вернуться в ГАИ, где сотрудники внесут изменения в регистрационные документы.
Что касается потенциальных опасностей ГБО, то самая страшная вещь — это утечка газа, которая, по словам Баканова, может произойти быстро и, соответственно, привести к взрывам.
— Детонация баллона ни к чему хорошему не ведет. По этой причине в большей зоне риска находятся те, кто использует не композитный баллон, а металлический, потому что он при детонации разрывается и своими осколками может повредить все вокруг, — рассказал Баканов.
«Метан чуть дороже пропан-бутановой смеси из-за более сложного оборудования»
Существует два вида газа для заправки автомобиля: метан (природный) и пропан-бутан (сжиженный), напомнил Баканов. Причем у обоих совершенно разная испаряемость, но безопаснее всего — метан. Именно из соображений безопасности, добавил он, автопроизводители стараются делать машины на метане.
На практике пропан-бутан дешевле метана за счет простоты оборудования, однако двигатель сильно теряет в мощности. Также заправок с пропан-бутаном в России гораздо меньше, чем с метаном, обратил внимание Попов.
— Метан чуть дороже пропан-бутановой смеси из-за более сложного оборудования. Там бак представляет собой не обычный баллон, а тороидальный бак (газовый баллон в форме, напоминающей бублик, — прим. авт.), укладываемый на место запасного колеса. Такой вид обусловлен спецификой свойств хранения метана. Для того чтобы предотвратить разрыв баллона, там определенным образом давление распределяется, — рассказал автоэксперт.
ВАЖНО: порой газ взрывается из-за того, что водители в оборудование для пропан-бутана заливают метан, подчеркнул эксперт Попов.
«На газе ездит примерно половина автопарка инструкторов автошкол и такси»
Основные пользователи автомобилей с ГБО — это таксисты и инструкторы по вождению, рассказал Попов.
— На газе ездит примерно половина автопарка инструкторов автошкол и такси. Причина такой особенности — дополнительная прибыль и маржа. Что касается собственников личных автомобилей, я думаю, что на газе ездят 5% автолюбителей, — поделился мнением собеседник издания.
Непопулярность ГБО среди простых автолюбителей, по его словам, обусловлена мифом о взрывоопасности газа в сравнении с бензином, но в реальности это не так.
— Ситуация на самом деле с точностью до наоборот. Утечка бензина приводит к тому, что над поверхностью в свободном объеме появляются пары бензина, которые смешиваются с воздухом. Иными словами, мы имеем над поверхностью бензина паровоздушную смесь, которая обладает замечательными свойствами взрываться. Когда же сжиженный газ истекает, то с поверхности испаряющегося газа он полностью выдавливает воздух и там — чистый газ. Да, может быть горение, и то такое себе, но взрыва быть не может. Именно поэтому тезис о том, что ГБО сильно опаснее или что там масштабные переделки — это чушь собачья, — резюмировал Попов.
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