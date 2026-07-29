В России вырос спрос на установку газобаллонного оборудования в машину

Эксперты — о том, во сколько обойдется поставить ГБО, от чего зависит стоимость и нюансах эксплуатации

Фото: Динар Фатыхов

На фоне топливного кризиса в некоторых регионах России в два раза вырос спрос на установку газобаллонного оборудования. При этом стоимость таких работ, например, в Казани достигает 125 тысяч рублей. От чего зависят цены, какие нюансы и риски стоит учитывать при эксплуатации автомобиля с ГБО, почему метан дороже пропан-бутана и какая доля водителей ездит на газе — «Реальному времени» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«На сертифицированных станциях — очереди, запись расписана до середины августа»

На фоне проблем с топливом в регионах России наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Даже несмотря на то что ситуация с продажей бензина на АЗС в последние недели улучшилась, эта услуга по-прежнему популярна. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердил эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при правительстве РФ Дмитрий Попов.



— В Петербурге спрос на установку ГБО вырос за неделю на 38%, а в некоторых регионах — вдвое. На сертифицированных станциях — очереди, запись расписана до середины августа, — рассказал изданию автоэксперт.

Перебои с топливом в России наблюдаются с конца мая. Например, в Краснодаре около 50% автозаправочных станций временно приостановили работу, а в Крыму свободная продажа топлива для частных лиц была прекращена. 28 июня власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В некоторых регионах, включая Дагестан, Белгород, Калининград, Липецкую и Саратовскую области, а также Красноярский край, установили ограничения на объем продажи топлива на одну машину.

Реальное время / realnoevremya.ru

Решить топливный кризис региональные власти пытаются за счет дополнительных поставок топлива. Рустам Минниханов поручил ответственным службам регулярно проверять работу автозаправок и принимать меры при выявлении нарушений. Как заверили в пресс-службе раиса Татарстана, в Казани запасов топлива достаточно, поставки бензина идут по графику, а для каких-то АЗС объемы привозимого топлива даже увеличили. Что касается километровых очередей для «пополнения бака», то причина ажиотажа — в массовом выкупе бензина впрок: суточная норма (около 15 тонн топлива) раскупалась примерно за шесть часов. К тому же некоторые заливали топливо не в бак, а в канистры для запаса.

В Татарстане создали штаб для контроля ситуации с топливом. Рустам Минниханов поручил штабу продолжить работу по проверке фактов отсутствия горючего на отдельных АЗС и совместно с Татарстанским УФАС проводить проверки фактов необоснованного повышения розничных цен. Отдельно раис республики поручил держать на контроле вопрос обеспечения топливом общественного транспорта, скорой медицинской помощи, коммунальных и дорожных служб, правоохранительных органов, сельскохозяйственных предприятий. В случае последних вопрос уже решен.



«Стоимость установки зависит от производителя, размера баллона, форсунок и мощности редуктора»

Для справки: согласно опубликованным газозаправочными станциями данным, стоимость газа в Казани варьируется от 25 до 45 рублей за литр.

На сегодняшний день стоимость установки ГБО в городе составляет в среднем от 33 тыс. до 54 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована на сайтах организаций, занимающихся подобными работами.

Причем за последний год стоимость таких работ выросла примерно на 6,5% (или около 2 тыс. рублей), сообщили «Реальному времени» в одной из компаний, специализирующихся на таких услугах.

— Стоимость установки зависит от производителя, размера баллона, форсунок и мощности редуктора, — рассказали корреспонденту газеты в одной из фирм.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В другой организации добавили, что на стоимость услуг влияет и марка машины.

— Установить ГБО на Daewoo Nexia стоит 40 тыс. рублей с оборудованием, а на Renault Sandero — 125 тыс. рублей. Рост стоимости связан с тем, что на Sandero газовое оборудование установить тяжелее: неудобно по сравнению с Nexia, — объяснил сотрудник компании.

«Неправильная работа газовой системы может привести к раннему прогару клапанов в двигателе»

Эксплуатация автомобиля с ГБО требует повышенного внимания со стороны владельцев такой машины, так как в данном случае человек устанавливает дополнительное оборудование, если, конечно, речь идет не о заводской установке. Об этом «Реальному времени» сообщил автоэксперт Петр Баканов.

— Установив дополнительное оборудование, мы получаем дополнительные соединения и узлы, которые потребуют обслуживания. Соответственно, пойдет нагрузка на владельца с точки зрения содержания такой системы в порядке. Также стоит понимать, что со временем в системе подачи газа образуются пыль, песок и от этого ГБО нужно очищать, — рассказал эксперт.

Еще один момент касается работы двигателя на газе. Как объяснил автоэксперт, есть такое понятие, как стехиометрическое число, — соотношение пропорций воздуха и топлива. Например, для бензина оно составляет 14,7:1 (на 1 кг топлива требуется 14,7 кг воздуха). Если установленные пропорции нарушаются, то водитель сразу почувствует изменения в работе мотора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С газом же этого не происходит, поскольку у него другое стехиометрическое число, и изменения в работе двигателя на газе не столь заметны. По этой причине неправильная работа газовой системы может привести к раннему прогару клапанов в двигателе. Именно поэтому эксплуатация автомобиля на газе требует просто повышенного внимания: знания самой темы, установки профессионалами и своевременного обслуживания газовой системы, — отметил автоэксперт.

Кроме эксплуатационных нюансов надо учесть и требования законодательства. Как объяснил Попов, для установки ГБО нужно сперва получить заключение лаборатории о том, что оборудование можно поставить на автомобиль. Затем с этим заключением водитель должен обратиться в ГИБДД и взять разрешение на установку оборудования, смонтировать его в сертифицированной конторе, а после — пройти техосмотр и вернуться в ГАИ, где сотрудники внесут изменения в регистрационные документы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается потенциальных опасностей ГБО, то самая страшная вещь — это утечка газа, которая, по словам Баканова, может произойти быстро и, соответственно, привести к взрывам.

— Детонация баллона ни к чему хорошему не ведет. По этой причине в большей зоне риска находятся те, кто использует не композитный баллон, а металлический, потому что он при детонации разрывается и своими осколками может повредить все вокруг, — рассказал Баканов.

«Метан чуть дороже пропан-бутановой смеси из-за более сложного оборудования»

Существует два вида газа для заправки автомобиля: метан (природный) и пропан-бутан (сжиженный), напомнил Баканов. Причем у обоих совершенно разная испаряемость, но безопаснее всего — метан. Именно из соображений безопасности, добавил он, автопроизводители стараются делать машины на метане.

На практике пропан-бутан дешевле метана за счет простоты оборудования, однако двигатель сильно теряет в мощности. Также заправок с пропан-бутаном в России гораздо меньше, чем с метаном, обратил внимание Попов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Метан чуть дороже пропан-бутановой смеси из-за более сложного оборудования. Там бак представляет собой не обычный баллон, а тороидальный бак (газовый баллон в форме, напоминающей бублик, — прим. авт.), укладываемый на место запасного колеса. Такой вид обусловлен спецификой свойств хранения метана. Для того чтобы предотвратить разрыв баллона, там определенным образом давление распределяется, — рассказал автоэксперт.

ВАЖНО: порой газ взрывается из-за того, что водители в оборудование для пропан-бутана заливают метан, подчеркнул эксперт Попов.

«На газе ездит примерно половина автопарка инструкторов автошкол и такси»

Основные пользователи автомобилей с ГБО — это таксисты и инструкторы по вождению, рассказал Попов.

— На газе ездит примерно половина автопарка инструкторов автошкол и такси. Причина такой особенности — дополнительная прибыль и маржа. Что касается собственников личных автомобилей, я думаю, что на газе ездят 5% автолюбителей, — поделился мнением собеседник издания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Непопулярность ГБО среди простых автолюбителей, по его словам, обусловлена мифом о взрывоопасности газа в сравнении с бензином, но в реальности это не так.

— Ситуация на самом деле с точностью до наоборот. Утечка бензина приводит к тому, что над поверхностью в свободном объеме появляются пары бензина, которые смешиваются с воздухом. Иными словами, мы имеем над поверхностью бензина паровоздушную смесь, которая обладает замечательными свойствами взрываться. Когда же сжиженный газ истекает, то с поверхности испаряющегося газа он полностью выдавливает воздух и там — чистый газ. Да, может быть горение, и то такое себе, но взрыва быть не может. Именно поэтому тезис о том, что ГБО сильно опаснее или что там масштабные переделки — это чушь собачья, — резюмировал Попов.